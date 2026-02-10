Zwischen Zeugnis und Zukunft

„Der Verdienst ist nicht so wichtig“

Der Jochberger Luca besucht derzeit die vierte Klasse der Sportmittelschule Kitzbühel und entscheidet sich vorerst für die Polytechnische Schule. „Der Berufsorientierungsunterricht hat mir echt viel gebracht. Anfangs wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Aber durch die vielen Möglichkeiten, die uns aufgezeigt wurden, und weil mich Physik total interessiert, weiß ich jetzt, dass ich nach dem Poly eine Lehre als Schlosser beginnen möchte“, so der Jochberger voller Vorfreude. Auf die Frage nach dem Verdienst meint er: „Das ist mir nicht so wichtig, Hauptsache, ich fühle mich dort wohl.“



Christoph besucht die vierte Klasse des Gymnasiums in St. Johann und wusste, anders als viele Gleichaltrige, schon lange, wo ihn sein Weg hinführt: „Ich bleibe dem Gymnasium treu. Ich mag die Schule und die Lehrer, und auch wenn sich manche Wege trennen, bleiben wir teilweise im Klassenverband zusammen.“ Außerdem betont er: „Mit der Matura habe ich noch vier Jahre Zeit, mir zu überlegen, was ich später machen möchte.“ Auch Melina weiß seit knapp zwei Monaten, wo ihr schulischer Weg sie hinführt: „Ich gehe drei Jahre in die Weitau in den Hauswirtschaftszweig und mache danach eine Friseurlehre. Anfangs war ich von der Vielzahl an Möglichkeiten überfordert, aber der Eignungstest hat mir schließlich geholfen“, so die Jugendliche.



Klare Vorstellung von der Zukunft

Eine ebenso klare Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft hat Anna: „Ich werde Kellnerin, so wie viele in meiner Familie. Wir haben eine Alm mit Ausschank, dort habe ich schon öfter ausgeholfen, deshalb weiß ich, dass mir das taugt“, ist sich die Schülerin sicher. Neue Menschen kennenlernen, mit Gästen kommunizieren und eigenes Geld verdienen“ – das sind die Gründe für ihre Entscheidung. Dass dann wenig Freizeit bleibt und am Wochenende gearbeitet werden muss, ist ihr bewusst: „Aber ich freue mich schon auf das, was kommt. Ich möchte auf jeden Fall in ein großes Hotel mit Menschen aus aller Welt – das wird sicher spannend“.