Mehr als das neunte Schuljahr

In das „Poly“ geht man nur, weil man das neunte Schuljahr braucht, bevor man ins Arbeitsleben bzw. in die Lehre einsteigt – über Jahrzehnte hatte der Schulzweig einen schlechten Ruf. Das allerdings hat sich in den letzten Jahren massiv gewandelt. Nur noch zwei Polytechnische Schulen gibt es im Bezirk – in Hopfgarten und St. Johann.



Während das Hopfgartner Poly in die Mittelschule integriert ist, gibt es in St. Johann eine eigene Schule mit insgesamt sieben Fachbereichen (Bau, Elektro, Metall, Holz, Tourismus, Handel und Büro) sowie Gesundheit, Schönheit und Soziales.



Mit Karin Schwingenschlögl übernahm Anfang November eine Pädagogin, die nicht nur viel Erfahrung, sondern auch echte Begeisterung für diesen Schultyp mitbringt, die Leitung. Nach über zwei Jahrzehnten an der PTS in Brixen führte sie ihr Weg vor drei Jahren nach St. Johann. „Es ist die Vielfalt und Praxisnähe des Polys, die den Unterricht hier so besonders machen“, sagt sie. Das Poly sei eine starke Ergänzung im Bildungsangebot und ganz sicher besser als sein Ruf, ist die Direktorin überzeugt. Derzeit besuchen rund 85 Schüler die Schule.



Modernes Zentrum für Berufsorientierung

Die Polytechnische Schule versteht sich als modernes Zentrum für Berufsorientierung und Berufsgrundbildung. Sie bietet eine gezielte Förderung und vermittelt wichtige Schlüsselqualifikationen für die Lehrausbildung. Durch die enge Zusammenarbeit mit über 200 regionalen Betrieben sowie Partnern wie AMS und WKO unterstützt die Schule aktiv bei der Lehrstellenvermittlung. Zudem erleichtert ein Orientierungsjahr den Übertritt in berufsbildende mittlere und höhere Schulen.



Unterricht ohne Leistungsgruppen

Der Unterricht erfolgt ohne Leistungsgruppen und setzt stattdessen auf innere Differenzierung in den Fachbereichen. Die Klassengröße ist auf maximal 25 Schüler begrenzt, Praxisunterricht findet in Kleingruppen mit höchstens 12 Personen statt. Die Schüler können ihre Fachbereiche frei wählen. Ergänzt wird die Ausbildung durch ein 50-stündiges Betriebspraktikum.



Die Anmeldung für das Schuljahr 2026/27 ist am Mittwoch, 18. Februar 2026 und am Donnerstag, 19. Februar 2026, jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr möglich.