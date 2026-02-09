AK Tirol warnt vor neuer Betrugswelle per SMS und E-Mail

Zum 23. Safer Internet Day am Dienstag, dem 10. Februar 2026, warnt die AK Tirol eindringlich vor einer neuen Welle von Online-Betrug. Besonders betroffen sind zunehmend junge Menschen, die immer häufiger Opfer von betrügerischen Nachrichten, Apps und Online-Shops werden.



Vorsicht vor Phishing-SMS und Fake-E-Mails

Derzeit kursieren wieder zahlreiche betrügerische SMS und E-Mails, mit denen Kriminelle versuchen, an persönliche Daten zu gelangen.



So werden etwa Nachrichten von einem Absender mit dem irreführenden Namen „Raiffensen“ (sic!) verschickt. Darin wird behauptet, der MeinELBA-Zugang sei gesperrt und müsse über einen Link „sofort bestätigt“ werden.



Auch altbekannte Maschen erleben ein Comeback: Angebliche Milliardenerbinnen oder Millionengewinner versprechen hohe Geldgeschenke – natürlich mit dem Ziel, an Daten oder Geld zu kommen.



Wichtig:



Keine Links anklicken



SMS und E-Mails sofort löschen



Gerade bei Geldgeschenken gilt die erste der drei goldenen Internet-Regeln:

Niemand schenkt einem etwas!



Betrug lauert auch in Apps und Online-Shops



Die Gefahren enden nicht bei Nachrichten. Auch Smartphone-Apps, Social Media, Spiele-Apps und Online-Shops bergen Risiken. Viele Anbieter nutzen gezielt manipulative technische Tricks, um das Suchtpotenzial junger Menschen auszunutzen. Gleichzeitig missbrauchen Internetkriminelle deren Vertrauen, um an Geld oder private Daten zu gelangen.



Da Betrugsversuche immer professioneller werden und oft kaum noch zu erkennen sind, unterstützt die AK Tirol die EU-Initiative SaferInternet.at und informiert umfassend über Schutzmaßnahmen.