  3. AK Tirol warnt vor neuer Betrugswelle per SMS und E-Mail
Kitzbüheler Anzeiger
Betrug durch E-Mail und SMS
Foto: Pixabay

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
09. Februar 2026

AK Tirol warnt vor neuer Betrugswelle per SMS und E-Mail

Zum 23. Safer Internet Day am Dienstag, dem 10. Februar 2026, warnt die AK Tirol eindringlich vor einer neuen Welle von Online-Betrug. Besonders betroffen sind zunehmend junge Menschen, die immer häufiger Opfer von betrügerischen Nachrichten, Apps und Online-Shops werden.

Vorsicht vor Phishing-SMS und Fake-E-Mails
Derzeit kursieren wieder zahlreiche betrügerische SMS und E-Mails, mit denen Kriminelle versuchen, an persönliche Daten zu gelangen.

So werden etwa Nachrichten von einem Absender mit dem irreführenden Namen „Raiffensen“ (sic!) verschickt. Darin wird behauptet, der MeinELBA-Zugang sei gesperrt und müsse über einen Link „sofort bestätigt“ werden.

Auch altbekannte Maschen erleben ein Comeback: Angebliche Milliardenerbinnen oder Millionengewinner versprechen hohe Geldgeschenke – natürlich mit dem Ziel, an Daten oder Geld zu kommen.

Wichtig:

Keine Links anklicken

SMS und E-Mails sofort löschen

Gerade bei Geldgeschenken gilt die erste der drei goldenen Internet-Regeln:
Niemand schenkt einem etwas!

Betrug lauert auch in Apps und Online-Shops

Die Gefahren enden nicht bei Nachrichten. Auch Smartphone-Apps, Social Media, Spiele-Apps und Online-Shops bergen Risiken. Viele Anbieter nutzen gezielt manipulative technische Tricks, um das Suchtpotenzial junger Menschen auszunutzen. Gleichzeitig missbrauchen Internetkriminelle deren Vertrauen, um an Geld oder private Daten zu gelangen.

Da Betrugsversuche immer professioneller werden und oft kaum noch zu erkennen sind, unterstützt die AK Tirol die EU-Initiative SaferInternet.at und informiert umfassend über Schutzmaßnahmen.

Die wichtigsten Tipps der AK Tirol

Tipp 1: Nicht jede App ist harmlos
Viele Apps spähen im Hintergrund umfangreiche Daten aus – teils inklusive Kamera, Mikrofon, Standort und Nutzungsverhalten.

Nur Apps installieren, die wirklich gebraucht werden
Nicht benötigte Apps löschen
Berechtigungen bei notwendigen Apps so weit wie möglich einschränken

Tipp 2: In-App-Käufe im Blick behalten
Ein unbedachter Klick kann hohe Kosten verursachen.

Keine Zahlungsmethoden in App-Stores speichern
In-App-Käufe sofort deaktivieren

Tipp 3: Vorsicht mit der Handynummer
Mobilnummern werden immer häufiger für Betrug missbraucht.

Telefonnummer nur angeben, wenn unbedingt nötig
Wo möglich, auf die Angabe verzichten

Tipp 4: Erste Bestellung im Online-Shop
Täglich entstehen neue Fake-Shops.

Shop-Name + „Erfahrungen“ googeln
Impressum prüfen
Bewertungen lesen

Kein Impressum mit Firmenname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail?
Finger weg!

Tipp 5: Die drei goldenen Regeln im Internet
Niemand schenkt einem etwas

Wer persönliche Daten will, hat einen Grund

Wirklich sicher sind nur Daten, die man nicht weitergibt

Was tun, wenn bereits etwas passiert ist?

Unbekannte Kosten auf der Handyrechnung:
Schriftlich beim Mobilfunkanbieter Einspruch erheben und Stornierung verlangen.

Probleme mit Online-Bestellungen:
Unternehmen kontaktieren, Rücktritt erklären und Geld zurückfordern – z. B. über

Kreditkarte (Charge-Back-Verfahren)

PayPal (Käuferschutz)

Kostenlose Beratung

Die Konsumentenschutz-Profis der AK Tirol helfen kostenlos:
📞 0800 / 22 55 22 – 1818

