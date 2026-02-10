Pflege zum Ausprobieren

Eine Pflegeausbildung im Medicubus ist offenbar für immer mehr Menschen unterschiedlichsten Alters eine echte Perspektive. Beim diesjährigen Tag der offenen Tür im Ausbildungszentrum für Pflegeberufe in St. Johann konnte man neben rund 260 Schülerinnen und Schülern aus dem gesamten Bezirk Kitzbühel und dem angrenzenden Pinzgau ein bunt gemischtes Publikum begrüßen.



Ausprobieren und Staunen

Interessiert arbeiteten sich die vielen Besucher durch die spannenden Stationen. „Wahnsinn, was man da alles machen kann!“, hörte man begeistert in einem Raum, nur ein paar Schritte weiter meinte eine Besucherin lachend: „Mir gefällt ja allein schon das coole Gewand!“ Gemeint ist die blaue Bereichskleidung, die Auszubildende bei praktischen Übungen tragen.



Besonders gut besucht waren auch heuer wieder die Klassiker wie Blutabnahme, Vitalzeichencheck und Reanimation. Großen Anklang fanden zudem die beiden neuen Stationen „Bewegungsraum“ und „Körperblicke“.



Im Simulationszentrum zeigte das Team des Roten Kreuzes eine Einsatzsimulation sowie ein Intensivsetting mit der Simulationspuppe „Roberta“, deren lebensechte Funktionen großes Staunen hervorrief.