  Home
  Meldungen
  3. Tragischer Fund in Kitzbühel – Mutter und fünfjähriger Sohn tot
Kitzbüheler Anzeiger
Polizei
In diesem Gebäudeensemble am Stadtrand von Kitzbühel wurden die zwei Leichen gefunden.
Foto: Sabine Huber

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
10. Februar 2026
aktualisiert: Heute, 16:48 Uhr

Tragischer Fund in Kitzbühel – Mutter und fünfjähriger Sohn tot

Eine furchtbare Tragödie erschütterte am Dienstagnachmittag Kitzbühel: Gegen 13.30 Uhr wurden in einem Mehrparteienhaus in einer Siedlung am Stadtrand die Leichen einer 48-jährigen Frau sowie ihres fünfjährigen Sohnes entdeckt. Die Polizei bestätigte am Abend, dass es sich bei beiden um österreichische Staatsbürger handelt.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Frau zunächst ihren Sohn und anschließend sich selbst tötete. Die genauen Hintergründe sind jedoch noch unklar. Bei der Frau gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte das Landeskriminalamt mit. Endgültige Klarheit, insbesondere darüber, auf welche Weise das Kind ums Leben kam, soll eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion des Buben bringen. Mit einem Ergebnis wird voraussichtlich am Mittwoch gerechnet.

Der Fund der Leichen löste in der Siedlung einen Großeinsatz aus. Zunächst standen ein Notarzt, ein Rettungsteam samt Einsatzleitung sowie das Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an.

Leichenfund in Kitzbühel
Foto: Sabine Huber

