Tag 5: Olympia-Silber und eine kaputte Fernbedienung

Eigentlich war heute ein Relax-Tag geplant. Die wichtigsten Vorbereitungen sind erledigt, die Abläufe stehen – ein seltener Moment zum Durchatmen für das Fieberbrunner Team bei Olympia.



Ein Fixpunkt blieb aber natürlich: die Team-Kombination der Herren mit Manuel Feller. Also traf man sich in einer gemütlichen Gaststube. Ganz ohne Arbeit ging es trotzdem nicht – die Laptops waren dabei, Mails wurden gecheckt und für den kommenden Biathlon-Bewerb noch am Moderations-Feinschliff gearbeitet. Ein Auge blieb allerdings immer auf den Fernseher gerichtet. Die Nervosität stieg, als der Slalom startete.



Dann die kleine Panne: Die Fernbedienung wollte einfach nicht. Stefan Steinacher und die Wirtin des Gasthauses versuchten alles, doch das Gerät blieb stur. So mussten die Fieberbrunner das Rennen ihres Helden ausgerechnet im Schweizer Fernsehen verfolgen.