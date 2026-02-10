Die Rockband „Journey to iO“ aus dem Raum Kitzbühel hat die erste Runde der ESC-Vorauswahl von San Marino gemeistert. Nach einem erfolgreichen Auftritt bei den Live-Auditions geht es für die Musiker nun in die nächste Entscheidungsphase.
Foto: Gabriel Marques
10. Februar 2026
ESC: Heimische Rockband ist eine Runde weiter.
San Marino, ein bergiger Zwergenstaat im Norden Mittelitaliens und rund sieben Autostunden von Kitzbühel entfernt. Dorthin zog es vor wenigen Tagen die Mitglieder der Kirchberger und Kitzbüheler Rockband „Journey to iO“. Beim Eurovision Song Contest (ESC), der im Mai in Wien stattfinden wird, wollen sie mit ihrem Song „Get Up Again“ nämlich für San Marino an den Start gehen.