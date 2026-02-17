Zwischen Trump und Nudeltopf

Im ganzen Bezirk wurde Fasching gefeiert. Foto : Lisa Wörgötter

Bei den zahlreichen Faschingsumzügen zeigten viele Gruppen und auch die Zuschauer am Straßenrand viel Fantasie. Zahlreiche Faschingsnarren trafen sich zudem bei dem einen oder anderen Ball.



Die Kostüme reichten von Trump bis zu den Minions, von Schlagerstars bis zu Flamingos. Auch die Schützinnen durften heuer nicht fehlen. Die folgenden Videos (wie sie auch auf unseren Anzeiger - Impuls Monitoren im ganzen Bezirk zu sehen sind) zeigen einen kleinen Auszug aus dem bunten Faschingstreiben im Bezirk.

Waidringer FASCHINGSUMZUG hat Tradition.mp4 Der bereits 50. Faschingsumzug in Waidring sorgte mit seinen 16 kreativen Wägen für beste Laune bei den zahlreichen Zuschauern, die die Straße vom Bauhof bis zum Musikpavillon säumten. Die „Totnmusi“ verkürzte die Wartezeit mit grandiosen musikalischen Einlagen. Fotos: Wörgötter, Pauli, Neumayer

Fasching Kirchberg.mp4 Beim Spertendorfer Faschingsumzug in Kirchberg wurden die besten Kostüme prämiert. Fotos: Schweiger

Fasching im Kaiserwinkl .mp4 Im Kaiserwinkl wurde mit einem großen Umzug in Walchsee, und dem Umzug in Schwendt der Fasching zelebriert. Trotz der kalten Temperaturen wurde dort sogar gebadet. Der FC Kössen lud unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ zum Faschingsball in Kössen – von der Steinzeit bis zu futuristischen Outfits war alles vertreten. Fotos: Manuel Halbweis, Gemeinde Walchsee, Klausner

Fasching Oberndorf Ein kunterbunter Umzug führte zum Musikpavillon in Oberndorf. Fotos: Monika Pletzer

Kinderfasching mit der Bundesmusikkapelle Kirchdorf. .mp4 Klein und Groß und hatten viel Spaß beim Kinderfasching mit der Bundesmusikkapelle Kirchdorf. Nach dem Umzug mit der Narren-Combo durch das Dorf gab es lustige Spielstationen am Dorfplatz. Fotos: BMK Kirchdorf

Slice and Freeze.mp4 Zahlreiche kreative Gefährte sowie Teilnehmer auf Skiern und Snowboards gingen in Fieberbrunn sprichwörtlich baden. Der Spaßbewerb „Slice and Freeze“ der Landjugend Fieberbrunn zog heuer wieder viele Besucher an. Fotos: Christian Pauli, LJ Fieberbrunn