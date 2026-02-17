Im ganzen Bezirk wurde Fasching gefeiert.
Foto: Lisa Wörgötter
17. Februar 2026
Zwischen Trump und Nudeltopf
Bei den zahlreichen Faschingsumzügen zeigten viele Gruppen und auch die Zuschauer am Straßenrand viel Fantasie. Zahlreiche Faschingsnarren trafen sich zudem bei dem einen oder anderen Ball.
Die Kostüme reichten von Trump bis zu den Minions, von Schlagerstars bis zu Flamingos. Auch die Schützinnen durften heuer nicht fehlen. Die folgenden Videos (wie sie auch auf unseren Anzeiger - Impuls Monitoren im ganzen Bezirk zu sehen sind) zeigen einen kleinen Auszug aus dem bunten Faschingstreiben im Bezirk.
Waidringer FASCHINGSUMZUG hat Tradition.mp4
Der bereits 50. Faschingsumzug in Waidring sorgte mit seinen 16 kreativen Wägen für beste Laune bei den zahlreichen Zuschauern, die die Straße vom Bauhof bis zum Musikpavillon säumten. Die „Totnmusi“ verkürzte die Wartezeit mit grandiosen musikalischen Einlagen. Fotos: Wörgötter, Pauli, Neumayer
Fasching Kirchberg.mp4
Beim Spertendorfer Faschingsumzug in Kirchberg wurden die besten Kostüme prämiert. Fotos: Schweiger
Fasching im Kaiserwinkl .mp4
Im Kaiserwinkl wurde mit einem großen Umzug in Walchsee, und dem Umzug in Schwendt der Fasching zelebriert. Trotz der kalten Temperaturen wurde dort sogar gebadet. Der FC Kössen lud unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ zum Faschingsball in Kössen – von der Steinzeit bis zu futuristischen Outfits war alles vertreten. Fotos: Manuel Halbweis, Gemeinde Walchsee, Klausner
Fasching Oberndorf
Ein kunterbunter Umzug führte zum Musikpavillon in Oberndorf. Fotos: Monika Pletzer
Kinderfasching mit der Bundesmusikkapelle Kirchdorf. .mp4
Klein und Groß und hatten viel Spaß beim Kinderfasching mit der Bundesmusikkapelle Kirchdorf. Nach dem Umzug mit der Narren-Combo durch das Dorf gab es lustige Spielstationen am Dorfplatz. Fotos: BMK Kirchdorf
Slice and Freeze.mp4
Zahlreiche kreative Gefährte sowie Teilnehmer auf Skiern und Snowboards gingen in Fieberbrunn sprichwörtlich baden. Der Spaßbewerb „Slice and Freeze“ der Landjugend Fieberbrunn zog heuer wieder viele Besucher an. Fotos: Christian Pauli, LJ Fieberbrunn
weitere Faschingsbilder aus dem Bezirk .mp4
Unter dem Motto „Alles Zirkus“ wurde bei der Faschingsparty der Kirchdorfer Fußballer im Dorfsaal ausgelassen gefeiert. Fotos: SVK
Die St. Johanner Volleyballer luden zum Kinderfasching auf den Rueppenhang in St. Johann. Fotos: VC St. Johann
Ganz im Zeichen des 150-Jahr-Jubiläums stand die Party der Feuerwehr St. Johann imZeughaus – die Stimmung war gigantisch. Fotos: Wörgetter
Das Faschingskabarett „Stadtlstodl“ im Kolpinghaus in Kitzbühel sorgte erneut für ein volles Haus und viel Gelächter im Publikum. Das Stadtgeschehen eines ganzen Jahres wurde von dem 15-köpfigen Team humorvoll durch den Kakao gezogen. Fotos: P. Überall
