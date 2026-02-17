Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Kultur
  3. St. Johann als Nabel der Jazzwelt
Kitzbüheler Anzeiger
artacts Massinger Oberlechner
Lukas Massinger und Hans Oberlechner freuen sich auf das 26. artacts Festival in St. Johann.
Foto: Elisabeth Standl
ABO PUR

St. Johann

von Elisabeth Standl
17. Februar 2026

St. Johann als Nabel der Jazzwelt

Das Who-is-who der internationalen Jazz- und Improvisationsszene trifft sich von 5. bis 8. März erneut in St. Johann zum hochkarätigen Festivalwochenende. Das Programm ist ein beeindruckender Reigen von international gefeierten Stars, Newcomern und neuen, spannenden Formationen.

Auftakt mit Ausstellung
Eröffnet wird das Festival bereits am Donnerstag, 5. März um 19 Uhr mit der biennalen Fotoausstellung in der Galerie der Ma ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche