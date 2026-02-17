Lukas Massinger und Hans Oberlechner freuen sich auf das 26. artacts Festival in St. Johann.
Foto: Elisabeth Standl
17. Februar 2026
St. Johann als Nabel der Jazzwelt
Das Who-is-who der internationalen Jazz- und Improvisationsszene trifft sich von 5. bis 8. März erneut in St. Johann zum hochkarätigen Festivalwochenende. Das Programm ist ein beeindruckender Reigen von international gefeierten Stars, Newcomern und neuen, spannenden Formationen.
Auftakt mit Ausstellung
Eröffnet wird das Festival bereits am Donnerstag, 5. März um 19 Uhr mit der biennalen Fotoausstellung in der Galerie der Ma ...