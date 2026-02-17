Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Azariah Lawer
Azariah Lawer erklärte die Begriffe "Tough" oder "Tuff"

Bezirk

von Jugend Redaktion
17. Februar 2026

Kolumne Jugendsprache: Tough oder Tuff

„Tough“ ist ein gängiges englisches Wort, das “stark”, “hart” oder “schwierig” bedeutet. Im Laufe der Zeit begannen Jugendliche, es positiver zu verwenden, um jemanden zu beschreiben, der stark, selbstbewusst, respektiert, großartig oder cool wirkt, nicht nur hart oder unangenehm. Diese umgangssprachliche Verwendung betont die Haltung und Ausstrahlung und existiert neben der ursprünglichen Bedeutung des Wortes.

„Tuff“ entwickelte sich später als umgangssprachliche Schreibweise von „tough“. Die veränderte Schreibweise verdeutlicht, dass das Wort nun positiv verwendet wird. Im Jugendslang drückt „Tuff“ Zustimmung, Bewunderung oder Coolness aus und grenzt sich damit ganz klar von der ursprünglichen Bedeutung von “Kampf” oder „Schwierigkeit” ab.

Jugendsprache Logo Sprechblase

