Zukunft der Feuerwehr ist gesichert

Bereits die Standesmeldung von Kommandant Christoph Foidl verdeutlichte die starke Aufstellung: „Wir haben keine Nachwuchssorgen, die Zukunft der Wehr ist gesichert.“ Insgesamt zählt die FF St. Ulrich 55 Aktive, zehn Reservisten und 15 Jugendmitglieder.

Einsatztechnisch verzeichnete die Wehr kleinere Brandeinsätze, überwiegend technische Einsätze sowie 36 Verkehrsregelungen bei Veranstaltungen.



Nach intensiven Planungen leisteten die Mitglieder 615 Mannstunden für den Anbau mit Lagerräumen und einer dritten Garage, die seit 24. Dezember voll in Betrieb ist. Außerdem wurde ein gebrauchtes Feuerwehrboot übernommen, das künftig die Einsätze auf dem Wasser unterstützt.



Jugendfeuerwehrsetzt Maßstäbe

Das Ausbildungsniveau blieb 2025 hoch: 26 Schulungen, 27 Kursteilnahmen von 20 Mitgliedern an der Landesfeuerwehrschule und 28 Übungseinheiten.

Die Bewerbsteilnehmenden bereiteten sich mit 20 Spezialtrainings vor: Das Funkleistungsabzeichen in Bronze erreichten Michael Soder, Sebastian Soder, Hubert Soder und Sven Hullemann. Eine junge Bewerbsgruppe sicherte Silber beim Landesleistungsbewerb in Sillian, während zwei Gruppen beim Bezirksnassbwerb in St. Jakob erfolgreich waren.



Die Jugendgruppe absolvierte 33 Übungs- und Trainingseinheiten. Beim Wissenstest in Assling erzielten die Jungflorianis 2x Bronze, 7x Silber und 1x Gold. Besonders erfolgreich verlief der Landesjugendbewerb in Innsbruck: Bronze für die Gemeinschaftsgruppe Hochfilzen-St. Jakob-St. Ulrich und Silber für die erste Gruppe der FF St. Ulrich – ein historischer Erfolg. „Gratulation unserem Nachwuchs und vor allem den Jugendbetreuern Sven Hullemann, Christina Kracher und Max Eibl. Das Kommando und die Mannschaft sind sehr stolz auf eure Leistungen“, betonte KDT Foidl.



Ehrungen und Beförderungen gab es für: Max Eibl, Christian Prader und Johannes Wallner wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Simon Keuschnick zum Hauptlöschmeister. Für langjährige Verdienste erhielten Markus Eder das Ehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Gottlieb Reiter die Auszeichnung für 40 Jahre Engagement.



Feuerwehr Flecken berichtete

Nach neun Jahren konnte die Feuerwehr Flecken wieder eine Bewerbsgruppe stellen. Nach intensiven Trainings nahm sie erfolgreich am Bezirksnassbewerb in St. Jakob teil. Einsatztechnisch blieb 2025 ruhig: drei Brandeinsätze und zwei technische Hilfeleistungen wurden abgearbeitet.