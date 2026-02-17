Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Zukunft der Feuerwehr ist gesichert
Kitzbüheler Anzeiger
FF St Ulrich und Flecken Ehrung
Kommandant Christoph Foidl, Bezirksvertreter Michael Ortner und Bürgermeister Martin Mitterer zeichneten Gottlieb Reiter aus (v.l).
Foto: Roswitha Wörgötter

St. Ulrich

von Roswitha Wörgötter
17. Februar 2026

Zukunft der Feuerwehr ist gesichert

Bereits die Standesmeldung von Kommandant Christoph Foidl verdeutlichte die starke Aufstellung: „Wir haben keine Nachwuchssorgen, die Zukunft der Wehr ist gesichert.“ Insgesamt zählt die FF St. Ulrich 55 Aktive, zehn Reservisten und 15 Jugendmitglieder.
Einsatztechnisch verzeichnete die Wehr kleinere Brandeinsätze, überwiegend technische Einsätze sowie 36 Verkehrsregelungen bei Veranstaltungen.

Nach intensiven Planungen leisteten die Mitglieder 615 Mannstunden für den Anbau mit Lagerräumen und einer dritten Garage, die seit 24. Dezember voll in Betrieb ist. Außerdem wurde ein gebrauchtes Feuerwehrboot übernommen, das künftig die Einsätze auf dem Wasser unterstützt.

Jugendfeuerwehrsetzt Maßstäbe
Das Ausbildungsniveau blieb 2025 hoch: 26 Schulungen, 27 Kursteilnahmen von 20 Mitgliedern an der Landesfeuerwehrschule und 28 Übungseinheiten.
Die Bewerbsteilnehmenden bereiteten sich mit 20 Spezialtrainings vor: Das Funkleistungsabzeichen in Bronze erreichten Michael Soder, Sebastian Soder, Hubert Soder und Sven Hullemann. Eine junge Bewerbsgruppe sicherte Silber beim Landesleistungsbewerb in Sillian, während zwei Gruppen beim Bezirksnassbwerb in St. Jakob erfolgreich waren.

Die Jugendgruppe absolvierte 33 Übungs- und Trainingseinheiten. Beim Wissenstest in Assling erzielten die Jungflorianis 2x Bronze, 7x Silber und 1x Gold. Besonders erfolgreich verlief der Landesjugendbewerb in Innsbruck: Bronze für die Gemeinschaftsgruppe Hochfilzen-St. Jakob-St. Ulrich und Silber für die erste Gruppe der FF St. Ulrich – ein historischer Erfolg. „Gratulation unserem Nachwuchs und vor allem den Jugendbetreuern Sven Hullemann, Christina Kracher und Max Eibl. Das Kommando und die Mannschaft sind sehr stolz auf eure Leistungen“, betonte KDT Foidl.

Ehrungen und Beförderungen gab es für: Max Eibl, Christian Prader und Johannes Wallner wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Simon Keuschnick zum Hauptlöschmeister. Für langjährige Verdienste erhielten Markus Eder das Ehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Gottlieb Reiter die Auszeichnung für 40 Jahre Engagement.

Feuerwehr Flecken berichtete
Nach neun Jahren konnte die Feuerwehr Flecken wieder eine Bewerbsgruppe stellen. Nach intensiven Trainings nahm sie erfolgreich am Bezirksnassbewerb in St. Jakob teil. Einsatztechnisch blieb 2025 ruhig: drei Brandeinsätze und zwei technische Hilfeleistungen wurden abgearbeitet.

Weitere Artikel:

FF St Ulrich und Flecken Ehrung

St. Ulrich

17.02.2026

Keine Nachwuchssorgen bei der Nuaracher Feuerwehr

Bei der Versammlung der Nuaracher Feuerwehren St. Ulrich und Flecken standen der Zubau und die Jugendarbeit im Mittelpunkt.

Schuetzen Fieberbrunn

Fieberbrunn

17.02.2026

Treffsichere Schützen in Fieberbrunn

Bei den Fieberbrunner Traditions- und Sportschützen standen sportliche
Erfolge und Ehrungen am Programm.

Azariah Lawer

Bezirk

17.02.2026

Was meint die Jugend mit "Tough" oder "Tuff"

Azariah Lawer erklärt was hinter den Trendwörtern steckt.

Jugendredaktion Gymnasium 2026

Bezirk

17.02.2026

Wenn Eltern nur Bahnhof verstehen?

In der neuen Kolumne "Jugendsprache" erklären Schüler was hinter den aktuellen Trendwörtern steckt.

Lackner als Seelsorger bei Olympia

Bezirk

17.02.2026

Seelsorger aus Reith bei Olympia

Kooperator Johannes Lackner ist bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina als Olympia-Seelsorger vor Ort.

artacts Massinger Oberlechner
ABO PUR

St. Johann

17.02.2026

artacts'26 Anfang März in St. Johann

artacts'26 Festival for Jazz and Improvised Music findet von 5. bis 8. März zum 26. Mal statt.

Lesung Martin Mader

St. Johann

17.02.2026

Wie ein Puzzle, das nicht mehr loslässt

Der Debütroman vom Innsbrucker Autor Martin Mader zog das Publikum in der Alten Gerberei in St. Johann in seinen Bann.

Polizei_Teaserbild

St. Ulrich

17.02.2026

Frontalcrash auf schneebedeckter Straße

Ein Frontalzusammenstoß auf der L2 in Waidring hat am Dienstagmorgen zwei Verletzte gefordert. Ein Lkw geriet auf der schneematschbedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw. Die Straße war rund 30 Minuten gesperrt.

E-Paper
Aktuelles
Suche