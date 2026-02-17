Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Warum sprechen Jugendliche ihre eigene Sprache?
Kitzbüheler Anzeiger
Jugendredaktion Gymnasium 2026
Monika Aigner (betreuende Lehrperson), Valentina Bec Briseno, Stefan Pletzer (GF Kitzbüheler Anzeiger), Andreas Haslauer, Kevin Grujic, Azariah Lawer, Chiriac Sarah-Kristin, Fanny Kaiser, Theresa Stanger, Marie Neunteufel und Lea Trixl (von links) zu Besuch beim Kitzbüheler Anzeiger.
Foto: Kitzbüheler Anzeiger

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
17. Februar 2026

Smash, Cringe und
Habibi – wie die
Jugend heute spricht

Jede Generation hat ihre ganz eigene Sprache – und kaum irgendwo verändert sie sich so rasant wie bei Jugendlichen. Besonders in Zeiten von Social Media, TikTok-Trends und Onlinekultur entstehen ständig neue Wörter, die genauso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind.
Wer heute im Bus, auf der Straße oder am Fußballplatz genau hinhört, bekommt Ausdrücke wie „smash“, „lowkey“ oder „das crazy“ zu hören. Doch was genau meinen die Jugendlichen eigentlich damit?

Sprache im Wandel der Generationen
Viele Leser erinnern sich vielleicht noch gut an ihre eigene Jugendsprache aus den 70er-, 80er- oder 90er-Jahren. Begriffe wie „Gummi geben“, „Tussi“ oder „geil“ waren damals allgegenwärtig – und manche davon haben sogar bis heute überlebt und sind längst im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen.
Andere Wörter hingegen sind fast vollständig verschwunden.

Wer sagt heute noch „knorke“ für „großartig“? Und auch Begriffe wie „Arschgeweih“, das in den 2000ern ein Tattoo an einer bestimmten Stelle beschrieb, hört man unter Jugendlichen kaum noch.

Jugendsprache entsteht dort, wo junge Menschen sich aufhalten: online. Popkultur, Musik, Serien und vor allem soziale Medien sorgen dafür, dass neue Wörter rasend schnell verbreitet, verändert oder neu interpretiert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Wort „flexen“. Ursprünglich bedeutete es, seine Muskeln anzuspannen und zu zeigen – heute beschreibt es das Prahlen mit Erfolgen, Fähigkeiten oder Leistungen.
Viele Jugendwörter stammen aus dem Englischen: „Bro“ steht für Bruder oder engen Freund, „rizz“ für Charisma oder Charme, und wenn etwas „cringe“ ist, dann ist es schlicht peinlich oder unangenehm.

Doch auch Begriffe aus anderen Kulturen finden ihren Weg in den alltäglichen Sprachgebrauch. Wörter wie „Mashallah“ drücken Freude, Bewunderung oder Dankbarkeit aus, während „Habibi“ je nach Situation „guter Freund“, „Schatz“ oder „Liebling“ bedeuten kann.

Wenn Eltern nur Bahnhof verstehen
Warum Jugendliche überhaupt ihre eigene Sprache entwickeln, ist leicht erklärt: Sie grenzt sie von den Erwachsenen ab, stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und hilft dabei, die eigene Identität auszudrücken.
Oft funktioniert Jugendsprache auch wie eine Art Geheimsprache – verständlich für den Freundeskreis, Geschwister oder Gleichaltrige, aber nicht unbedingt für Außenstehende. Emojis, Abkürzungen und Symbole spielen dabei ebenfalls eine große Rolle.

Flaggen-Emojis etwa zeigen Zugehörigkeiten zu bestimmten Ländern, und kurze Abkürzungen machen die Kommunikation noch schneller – und für viele Erwachsene noch rätselhafter.

Neue Kolumne im Kitzbüheler Anzeiger
In der Kolumne „Jugendsprache“ werden die Schülerinnen und Schüler der 6u des BG/BORG St. Johann einige typische Jugendwörter genauer unter die Lupe nehmen, erklären und zeigen, was sich hinter den Ausdrücken verbirgt.
Ein spannender Einblick in die Sprache der jungen Generation – und vielleicht die perfekte Gelegenheit, endlich zu verstehen, was „lowkey nice“ eigentlich bedeutet.

Weitere Artikel:

FF St Ulrich und Flecken Ehrung

St. Ulrich

17.02.2026

Keine Nachwuchssorgen bei der Nuaracher Feuerwehr

Bei der Versammlung der Nuaracher Feuerwehren St. Ulrich und Flecken standen der Zubau und die Jugendarbeit im Mittelpunkt.

Schuetzen Fieberbrunn

Fieberbrunn

17.02.2026

Treffsichere Schützen in Fieberbrunn

Bei den Fieberbrunner Traditions- und Sportschützen standen sportliche
Erfolge und Ehrungen am Programm.

Azariah Lawer

Bezirk

17.02.2026

Was meint die Jugend mit "Tough" oder "Tuff"

Azariah Lawer erklärt was hinter den Trendwörtern steckt.

Jugendredaktion Gymnasium 2026

Bezirk

17.02.2026

Wenn Eltern nur Bahnhof verstehen?

In der neuen Kolumne "Jugendsprache" erklären Schüler was hinter den aktuellen Trendwörtern steckt.

Lackner als Seelsorger bei Olympia

Bezirk

17.02.2026

Seelsorger aus Reith bei Olympia

Kooperator Johannes Lackner ist bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina als Olympia-Seelsorger vor Ort.

artacts Massinger Oberlechner
ABO PUR

St. Johann

17.02.2026

artacts'26 Anfang März in St. Johann

artacts'26 Festival for Jazz and Improvised Music findet von 5. bis 8. März zum 26. Mal statt.

Lesung Martin Mader

St. Johann

17.02.2026

Wie ein Puzzle, das nicht mehr loslässt

Der Debütroman vom Innsbrucker Autor Martin Mader zog das Publikum in der Alten Gerberei in St. Johann in seinen Bann.

Polizei_Teaserbild

St. Ulrich

17.02.2026

Frontalcrash auf schneebedeckter Straße

Ein Frontalzusammenstoß auf der L2 in Waidring hat am Dienstagmorgen zwei Verletzte gefordert. Ein Lkw geriet auf der schneematschbedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw. Die Straße war rund 30 Minuten gesperrt.

E-Paper
Aktuelles
Suche