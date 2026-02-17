Frontalcrash auf schneematschbedeckter Straße in Waidring: Zwei Verletzte

Am frühen Dienstagmorgen hat sich auf der Landesstraße im Gemeindegebiet von Waidring ein Verkehrsunfall mit Verletzten ereignet. Gegen halb sieben Uhr früh war ein 48-jähriger Lkw-Lenker in Richtung St. Ulrich am Pillersee unterwegs, als es in einer Rechtskurve zum Zusammenstoß kam.



Laut bisherigen Informationen geriet der Mann mit seinem Fahrzeug auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn über die Straßenmitte und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 44-jährigen Österreicherin.



Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Lenkerin sowie ihre 16-jährige Beifahrerin verletzt. Beide klagten über Beschwerden im Rücken- und Nackenbereich und wurden zur weiteren Abklärung mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.



Der Lkw-Lenker gab ebenfalls Schmerzen an, verzichtete jedoch vorerst auf eine ärztliche Untersuchung.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße für rund 30 Minuten vollständig gesperrt werden.