  1. Home
  2. Bezirk
  3. Treffsicherheit bei den Jungschützen
Kitzbüheler Anzeiger
Schuetzen Fieberbrunn
Die geehrten Kompanie- und Gildemitglieder Franz Maierhofer, Klaus Wörgetter, Thomas Rieder, Albert Huetz und Josef Trixl (v.l.) mit Bürgermeister Walter Astner (l.), Bataillonskommandant Hans Hinterholzer (4.v.l.), Hauptmann Peter Trixl (2.v.r.) und Marketenderin Veronika Millinger.
Foto: Roswitha Wörgötter

Fieberbrunn

von Roswitha Wörgötter
17. Februar 2026

Treffsicherheit bei den Jungschützen

Die Fieberbrunner Traditions- und Sportschützen blickten bei ihrer 68. Versammlung auf das Vereinsjahr 2025 zurück und sprachen sich für eine Ausrichtung des Bataillonsschützenfestes in den kommenden Jahren aus. Die Mitglieder der Schützengilde verwiesen zudem auf konstante sportliche Leistungen.
Der Schützenkompanie gehören aktuell 58 Schützen, ein Jungschütze (Taferlträger) und sechs Marketenderinnen an.
Den Angelobungseid legten Anna Kollmaier, Emma Wieser und Christopher Hörl ab.

Hauptmann Peter Trixl berichtete über kirchliche Ausrückungen, eine Schützenhochzeit sowie Veranstaltungen wie das Dorf- und Herbstfest. Ein Schwerpunkt des Jahres war die Dachsanierung des Schützenheimes. „2025 stand arbeitstechnisch im Zeichen der notwendigen Dachsanierung unseres Schützenheimes. Wir bedanken uns bei allen Schützen für ihren Einsatz und bei der Marktgemeinde für die finanzielle Unterstützung. Besonderer Dank gebührt der heimischen Wirtschaft für die erfolgreiche Bausteinaktion und bei den ausführenden Firmen für ihre entgegenkommende Preisgestaltung,“ resümierte Trixl.

Schuetzen Fieberbrunn
Die besten Schützen der Gildemeisterschaft mit Eva Perterer (2.v.r.) und Oberschützenmeister Martin Wimmer (r.).
Foto: Roswitha Wörgötter

Oberschützenmeister Martin Wimmer informierte über die sportlichen Ergebnisse. Aktuell sorgen 21 Jugend- und Jungschützen für Furore. Bei den Bezirksmeisterschaften erzielte der Fieberbrunner Nachwuchs mehrere Podestplätze. Lukas Laggner gewann Bronze bei den Landesmeisterschaften. Auch beim Pinzgauer Jugendcup wurden vordere Platzierungen erreicht.

„Im Mai hat Josef Danzl, unser Erfolgstrainer der Jugend, nach 25 Jahren sein Amt gänzlich zurückgelegt. Die Arbeit wurde aufgeteilt – Eva Perterer und ihr Team leisten hervorragende Jugendarbeit – die neue Dynamik ist motivierend und äußerst vielversprechend“, freut sich Oberschützenmeister Wimmer über den schwierigen, aber gelungenen Übergang.

Bei den Erwachsenen gewann die „liegend frei“-Mannschaft mit Eva Peterer, Manuel Bucher, Michael Bauhofer, Daniela Haßlwanter und Rudi Peterer fast alles, was möglich war. Siege und Bestplatzierungen in allen Klassen im Bezirk sowie bei den Landesmeisterschaften über 50 m und 100 m KK: Fünf von sieben Goldmedaillen und insgesamt zehn von 15 Medaillen gingen nach Fieberbrunn.
Die Statistik der Saison 2024/2025 weist 16 Bezirksmeistertitel, zwölf zweite Plätze und dreizehn dritte Plätze sowie sechs Landesmeistertitel, vier zweite Plätze und sechs dritte Plätze aus.

Sowohl die Kompanie als auch die Gilde ehrten langjährige Mitglieder: Thomas Rieder (15 Jahre), Patrick Pletzenauer (25 Jahre), Albert Huetz und Josef Trixl (40 Jahre) sowie Franz Maierhofer, Franz Millinger und Klaus Wörgetter (50 Jahre aktive Mitgliedschaft).

