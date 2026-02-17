Treffsicherheit bei den Jungschützen

Oberschützenmeister Martin Wimmer informierte über die sportlichen Ergebnisse. Aktuell sorgen 21 Jugend- und Jungschützen für Furore. Bei den Bezirksmeisterschaften erzielte der Fieberbrunner Nachwuchs mehrere Podestplätze. Lukas Laggner gewann Bronze bei den Landesmeisterschaften. Auch beim Pinzgauer Jugendcup wurden vordere Platzierungen erreicht.



„Im Mai hat Josef Danzl, unser Erfolgstrainer der Jugend, nach 25 Jahren sein Amt gänzlich zurückgelegt. Die Arbeit wurde aufgeteilt – Eva Perterer und ihr Team leisten hervorragende Jugendarbeit – die neue Dynamik ist motivierend und äußerst vielversprechend“, freut sich Oberschützenmeister Wimmer über den schwierigen, aber gelungenen Übergang.



Bei den Erwachsenen gewann die „liegend frei“-Mannschaft mit Eva Peterer, Manuel Bucher, Michael Bauhofer, Daniela Haßlwanter und Rudi Peterer fast alles, was möglich war. Siege und Bestplatzierungen in allen Klassen im Bezirk sowie bei den Landesmeisterschaften über 50 m und 100 m KK: Fünf von sieben Goldmedaillen und insgesamt zehn von 15 Medaillen gingen nach Fieberbrunn.

Die Statistik der Saison 2024/2025 weist 16 Bezirksmeistertitel, zwölf zweite Plätze und dreizehn dritte Plätze sowie sechs Landesmeistertitel, vier zweite Plätze und sechs dritte Plätze aus.



Sowohl die Kompanie als auch die Gilde ehrten langjährige Mitglieder: Thomas Rieder (15 Jahre), Patrick Pletzenauer (25 Jahre), Albert Huetz und Josef Trixl (40 Jahre) sowie Franz Maierhofer, Franz Millinger und Klaus Wörgetter (50 Jahre aktive Mitgliedschaft).