Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Kultur
  3. Wie ein Puzzle, das nicht mehr loslässt
Kitzbüheler Anzeiger
Lesung Martin Mader
Martin Mader und Literaturexperte Joachim Leitner auf der Bühne in der Alten Gerberei in St. Johann.
Foto: Literaturverein Lesewelt St. Johann in Tirol

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
17. Februar 2026

Wie ein Puzzle, das nicht mehr loslässt

Der Literaturverein Lesewelt St. Johann in Tirol begrüßte mit Martin Mader eine der spannendsten jungen Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur in der Alten Gerberei. „Sein Roman ist wie ein Puzzle: Anfangs vielleicht überwältigend, doch schon bald gerät man in einen Sog, der einen nicht mehr loslässt“, veranschaulichte Ingrid Schwaiger vom Literaturverein. Kenntnisreich führte Joachim Leitner, Literaturexperte und Kulturredakteur der Tiroler Tageszeitung, durch den Abend und eröffnete dem Publikum spannende Einblicke in das literarische Schaffen.

Seite für Seite lässt Autor Martin Mader eine vielschichtig verwobene Welt entstehen. Drei Protagonisten blicken auf drei Zeitebenen auf die Silvesternacht 1999/2000 zurück. Dabei spielt Mader raffiniert mit seinen Figuren und entfaltet eine Geschichte, die sich nach und nach verdichtet. Gleichzeitig greift er gesellschaftspolitische Hintergründe und Zeitgeschichte sensibel auf. „Martin Mader schreibt mit einer tastenden Sprache. Mit melodischen Sätzen erschafft er ganze Räume“, beschreibt Joachim Leitner.

Einblicke ins literarische Handwerk
Eindrucksvoll schilderte der gebürtige Innsbrucker Autor, wie er seine Figuren entwickelt und seinen Schreibprozess gestaltet. „Mein Wunsch war es, eine Geschichte zu erzählen, die Menschen nachhaltig prägt, verletzt und ihr Leben beeinflussen kann“, so Martin Mader – und genau das ist ihm gelungen.

Weitere Artikel:

FF St Ulrich und Flecken Ehrung

St. Ulrich

17.02.2026

Keine Nachwuchssorgen bei der Nuaracher Feuerwehr

Bei der Versammlung der Nuaracher Feuerwehren St. Ulrich und Flecken standen der Zubau und die Jugendarbeit im Mittelpunkt.

Schuetzen Fieberbrunn

Fieberbrunn

17.02.2026

Treffsichere Schützen in Fieberbrunn

Bei den Fieberbrunner Traditions- und Sportschützen standen sportliche
Erfolge und Ehrungen am Programm.

Azariah Lawer

Bezirk

17.02.2026

Was meint die Jugend mit "Tough" oder "Tuff"

Azariah Lawer erklärt was hinter den Trendwörtern steckt.

Jugendredaktion Gymnasium 2026

Bezirk

17.02.2026

Wenn Eltern nur Bahnhof verstehen?

In der neuen Kolumne "Jugendsprache" erklären Schüler was hinter den aktuellen Trendwörtern steckt.

Lackner als Seelsorger bei Olympia

Bezirk

17.02.2026

Seelsorger aus Reith bei Olympia

Kooperator Johannes Lackner ist bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina als Olympia-Seelsorger vor Ort.

artacts Massinger Oberlechner
ABO PUR

St. Johann

17.02.2026

artacts'26 Anfang März in St. Johann

artacts'26 Festival for Jazz and Improvised Music findet von 5. bis 8. März zum 26. Mal statt.

Lesung Martin Mader

St. Johann

17.02.2026

Wie ein Puzzle, das nicht mehr loslässt

Der Debütroman vom Innsbrucker Autor Martin Mader zog das Publikum in der Alten Gerberei in St. Johann in seinen Bann.

Polizei_Teaserbild

St. Ulrich

17.02.2026

Frontalcrash auf schneebedeckter Straße

Ein Frontalzusammenstoß auf der L2 in Waidring hat am Dienstagmorgen zwei Verletzte gefordert. Ein Lkw geriet auf der schneematschbedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw. Die Straße war rund 30 Minuten gesperrt.

E-Paper
Aktuelles
Suche