Zweimal Top 25 bei der WM

Der St. Johanner Maximilian Foidl ging für Österreich bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft im italienischen Val di Sole im Short Track und im olympischen Cross-Country an den Start.



Er erreichte in beiden Bewerben eine Platzierung unter den besten 25, blieb damit aber hinter seinen eigenen Erwartungen.



Im Short Track belegte Foidl den 20. Platz. Der schnelle, nahezu flache Kurs bot nur wenige technische Herausforderungen. Weil das Feld lange dicht zusammenblieb und mit hohem Tempo unterwegs war, gestaltete sich das Überholen schwierig.



„Es war wie ein Formel-1-Rennen. Du fährst an deiner Position gleich schnell wie die Spitze, kommst aber trotz des geringen Abstands nicht wirklich nach vorne“, beschrieb Foidl den Rennverlauf.



Im abschließenden olympischen Cross-Country erreichte der Österreicher Rang 22. Nach einem schwachen Start fand er erst in der zweiten Rennhälfte seinen Rhythmus und konnte noch einige Positionen gutmachen.



Mit seinem besten bisherigen WM-Ergebnis zeigte sich Foidl dennoch nur bedingt zufrieden: „Ich lag noch nie weiter vorne bei Weltmeisterschaften, aber erwartet hatte ich mir viel mehr.“ Den Weltmeistertitel sicherte sich der Brite Tom Pidcock.