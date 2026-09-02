Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Radfahrer aus aller Welt zu Gast
Kitzbüheler Anzeiger

Kitzbühel

von Sabine Huber
02. September 2026

Radfahrer aus aller Welt zu Gast

Rotary WM 2026 Kitzbühel
Foto: Rotary Kitzbühel
Von 2. bis 6. September wird Kitzbühel zudem auch Treffpunkt für rotarische Radsportler aus aller Welt. Rund 100 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern haben sich für die 41. Rotary Rad-Weltmeisterschaft angekündigt. Die Rotary Rad-Weltmeisterschaften werden bereits seit 1985 ausgetragen. Nach der Veranstaltung 2010 in Perg ist Österreich heuer zum zweiten Mal Gastgeber.
Organisiert wird die WM vom Rotary Club Kitzbühel gemeinsam mit der Rotary Cycling Fellowship Austria – unter der Federführung von Günther Aigner (Präsident) und Raimund Stanger (Vize-Präsident). Unter dem Motto „Cycling to Serve“ verbindet die Veranstaltung sportliche Herausforderungen mit internationaler Freundschaft und sozialem Engagement.

Anders als in den vergangenen Jahren beschränkt sich die Weltmeisterschaft heuer nicht auf einen einzelnen Renntag. In Kitzbühel erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches viertägiges Programm.

Highlights auf und abseits des Rades
Zum Auftakt sind lockere Social Rides geplant, bei denen gemeinsam und ohne Renndruck gefahren wird. Ergänzt werden die Ausfahrten durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und Gelegenheiten, die Region kennenzulernen.

Sportlich wird es ab Freitag, 4. September, wenn die „Queen and King of the Mountain“-Challenge ausgetragen wird. Wie könnte es in Kitzbühel anders sein, führt die Strecke die Teilnehmer hinauf auf den steilsten Radberg Österreichs, das Kitzbüheler Horn.

WM-Rennen in zwei Segmenten ausgefahren
Der Höhepunkt aber folgt am Samstag, 5. September, mit dem eigentlichen WM-Rennen. Die rund 70 Kilometer lange Strecke wird in Gruppen mit jeweils zehn Fahrern zurückgelegt. Der überwiegende Teil der Fahrt ist neutralisiert: Das Feld bleibt zusammen, das gemein-
same Erlebnis steht im Vordergrund und niemand soll zurückgelassen werden.

Nur zwei Abschnitte werden auf Zeit gefahren – ein rund zehn Kilometer langes flaches Segment zwischen Erpfendorf und Kössen sowie ein etwa vier Kilometer langer Bergabschnitt hinauf zum Hollenauer Kreuz. Aus diesen Zeiten ergeben sich die sportlichen Wertungen.

Durch diesen besonderen Rennmodus sind keine Straßensperren notwendig. Dennoch ist entlang der Strecke zeitweise mit größeren Radgruppen zu rechnen, weshalb gegenseitige Rücksichtnahme geboten ist.

Weitere Artikel:

Seppi Salvenmoser Windsurfen

Kitzbühel

02.09.2026

Kitzbüheler Windsurfer erneut Europameister

Der Kitzbüheler Windsurfer Seppi Salvenmoser gewann bei der Division-II-Europameisterschaft am Lipno-Stausee in Tschechien bereits zum vierten Mal den Europameistertitel.

Clubmeisterschaft Schwarzsee Kitzbühel

Kitzbühel

02.09.2026

Clubmeisterschaften am Schwarzsee entschieden

Bei den 38. Clubmeisterschaften des Golfclubs Kitzbühel-Schwarzsee-Reith holten sich Patrizia Lechner und Étienne Noël Ulrich die Titel. Erstmals wurden die Meisterschaften auf einem DP-World-Tour-Platz ausgetragen.

Max Foidl Mountainbike WM 2026

St. Johann

02.09.2026

Foidl fährt zweimal unter Top 25

Der St. Johanner Maximilian Foidl erreichte bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Val di Sole im Short Track Rang 20 und im Cross-Country Platz 22.

Vito Gym_Thurner

Fieberbrunn

02.09.2026

Pumpen liegt bei Jugendlichen im Trend

Fitnessstudios werden für Jugendliche zunehmend zum festen Bestandteil des Alltags. Vito Steinacher erzählt von seinen Erfahrungen mit Krafttraining, Motivation und Ernährung.

Kitzbüheler Radmarathon

Kitzbühel

01.09.2026

Ausverkauft: 1.800 Radsportler erobern Kitzbühel

Der Kitzbüheler Radmarathon setzt seinen Erfolgslauf fort: Auch das auf 1.800 Plätze erweiterte Teilnehmerfeld ist ausverkauft. Am 6. September warten ein hochkarätiges Starterfeld, ein offenes Rennen bei den Herren und die Frage, wer Seriensiegerin Janine Meyer herausfordern kann.

Eishockey Adler Kitzbühel vs Peiting

Kitzbühel

01.09.2026

Zwei Spiele, zwei Siege für die Adler

Mit zwei Siegen und zehn Treffern sind die Kitzbüheler Adler erfolgreich in die Vorbereitung gestartet. Trotz vieler neuer Gesichter überzeugte das Team gegen die Tölzer Löwen und den EC Peiting – nun warten die nächsten Tests in Peiting und Zell am See.

Oberndorf vs Bad Häring Young Bois
ABO PUR

Oberndorf

31.08.2026

Oberndorf weiter auf Kurs

Der FC Oberndorf bleibt in der 2. Gebietsliga weiter makellos. Nach dem 4:2-Heimsieg gegen Bad Häring stehen vier Siege aus vier Spielen, zwölf Punkte und beeindruckende 39 Tore zu Buche.

Kitzbühel vs Schwaz
ABO PUR

Kitzbühel

31.08.2026

Führung reicht Kitzbühel nicht

Der FC Kitzbühel musste sich beim SC Schwaz trotz Führung mit 1:3 geschlagen geben. Nach einer starken ersten Halbzeit kippte die Partie nach der Pause innerhalb von nur zwei Minuten.

E-Paper
Aktuelles