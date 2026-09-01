Erfolgreicher Start in die neue Saison

Zum Auftakt empfingen die Adler die Tölzer Löwen im Sportpark Kitzbühel. Nach einem etwas schwierigen Start und einem frühen Rückstand fanden die Kitzbüheler immer besser ins Spiel. Vor allem im zweiten Drittel zeigte die Mannschaft ihre Qualitäten. Im Schlussabschnitt sorgte schließlich ein Empty-Net-Treffer zum 5:2-Endstand.



Bereits einen Tag später stand für die Adler das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Gegen den EC Peiting konnten die Kitzbüheler an die gute Leistung vom Vortag anknüpfen. Auch die zweite Partie entschieden die Adler für sich und feierten mit einem 5:3-Erfolg den nächsten Sieg.



Damit können die Adler auf ein gelungenes erstes Testspiel-Wochenende zurückblicken. Zwei Spiele, zwei Siege und insgesamt zehn erzielte Treffer sind ein vielversprechender Start für die neu zusammengestellte Mannschaft. Besonders erfreulich ist, dass sich das Team trotz der vielen neuen Gesichter bereits gut präsentiert und offensiv früh in der Vorbereitung überzeugen kann.



Dabei stehen die Ergebnisse in Testspielen nicht allein im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, die neuen Spieler in die Mannschaft zu integrieren, Abläufe zu verbessern und sich Schritt für Schritt auf die kommende Saison vorzubereiten.



In der folgenden Woche bestreiten die Adler zwei weitere Vorbereitungsspiele: Am Freitag wartet das Rückspiel in Peiting, am Samstag geht es in Zell am See gegen die Erding Gladiators.