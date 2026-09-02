Titelkämpfe am Schwarzsee

Bei traumhaftem Wetter und ausgezeichneten Platzverhältnissen gingen die 38. Clubmeisterschaften des Golfclubs Kitzbühel-Schwarzsee-Reith über die Bühne. Zahlreiche Mitglieder stellten sich der sportlichen Herausforderung und kämpften an zwei Tagen um die begehrten Clubmeistertitel.



Die diesjährigen Meisterschaften standen unter ganz besonderen Vorzeichen: Erstmals wurden die Clubmeisterschaften auf einem DP World Tour Platz ausgetragen. Nach den Austrian Alpine Open im Mai präsentierte sich der Golfplatz auch Ende August in hervorragendem Zustand.



Schnelle Grüns, anspruchsvolle Fahnenpositionen und ein herausforderndes Platzsetup verlangten den Spielerinnen und Spielern einiges ab und sorgten für spannende Wettkämpfe.



Bei den Damen gab es eine neue Clubmeisterin: Patrizia Lechner sicherte sich erstmals den Titel und durfte sich über ihren Premierenerfolg freuen. Bei den Herren setzte sich Étienne Noël Ulrich durch, der sich bereits zum wiederholten Mal zum Clubmeister kürte.Neben den sportlichen Entscheidungen stand auch das gemeinsame Clubleben im Mittelpunkt.



Den Abschluss bildete die gemeinsame Siegerehrung, bei der Präsident Manfred Trentinaglia und Golfplatzmanager Guido Hinterseer den beiden Clubmeistern Patrizia Lechner und Étienne Noël Ulrich sowie allen Clubmeistern in den diversen Klassen zu ihren Erfolgen gratulierten und die sportlichen Leistungen aller Teilnehmer würdigten.