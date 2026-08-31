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Kitzbüheler Anzeiger
Oberndorf vs Bad Häring Young Bois
Foto: Alex Schwaninger
ABO PUR

Oberndorf

31. August 2026

Oberndorf bleibt ungeschlagen

Wer derzeit einen Blick auf die Tabelle der 2. Gebietsliga wirft, kommt am FC Oberndorf kaum vorbei. Vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte und ein beeindruckendes Torverhältnis von 39:2 die Oberndorfer haben einen echten Traumstart hingelegt und führen die Tabelle unangefochten an.

Am Samstag empfing der Tabellenführer die Young Boys aus Bad Häring auf heimischem Rasen. Und die Gastgeber machten von der ersten Sekunde an deutlich, warum sie derzeit ganz o ...

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