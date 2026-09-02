Vierter EM-Titel für Seppi

Einen weiteren großen Erfolg feierte der Kitzbüheler Windsurfer Seppi Salvenmoser bei der Division-II-Europameisterschaft am Lipno-Stausee in Tschechien. Mit einer starken und konstanten Leistung sicherte er sich bereits zum vierten Mal den Europameistertitel.



Salvenmoser ging in der klassischen Kategorie A und in der Gewichtsklasse „Light“ an den Start. Insgesamt standen zwölf Wettfahrten auf dem Programm. Bei Windstärken zwischen acht und 20 Knoten waren Kondition, Technik und taktisches Geschick gleichermaßen gefragt.



Die wechselnden Bedingungen auf dem Lipno-Stausee verlangten den Windsurfern aus zehn Nationen einiges ab.



Der Kitzbüheler kam mit den anspruchsvollen Verhältnissen hervorragend zurecht, entschied sechs der zwölf Wettfahrten für sich und gewann damit die Gesamtwertung der Kategorie A mit zwölf Nettopunkten.