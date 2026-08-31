Kitzbühel verspielt Führung

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sah Trainer Michael Baur beim Auswärtsspiel seines FC Kitzbühel beim SC Schwaz. Nachdem die Kitzbüheler die Partie in den ersten 45 Minuten weitgehend unter Kontrolle hatten und verdient in Führung lagen, kippte das Spiel nach der Pause. Innerhalb von nur zwei Minuten drehte Schwaz die Begegnung und setzte sich am Ende mit 3:1 durch.



Kitzbühel erwischte einen guten Start und übernahm früh die Kontrolle über die Part ...