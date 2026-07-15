Zwei Schulmeistertitel im Racketlon für SMS

Einen beeindruckenden Erfolg durfte die Sportmittelschule Kitzbühel bei den TWTC-Schulmeisterschaften im Racketlon in Wien feiern. Die Schüler zeigten beim Schlägerdreikampf, der die Sportarten Tischtennis, Badminton und Tennis vereint, großartige Leistungen und gehörten zu den erfolgreichsten Teams der gesamten Veranstaltung.



Besonders erfreulich: Sowohl die Burschen der 5./6. Schulstufe als auch der 7./8. Schulstufe holten sich den ersten Platz und damit den Meistertitel in ihren Altersklassen. Auch die Mädchen der 7./8. Schulstufe überzeugten mit starken Leistungen und erreichten den ausgezeichneten vierten Platz.



Begleitet und betreut wurden die Nachwuchssportler von den beiden Sportpädagogen Bernhard Prokopetz und Walter Zimmermann, denen es gelang, ihre Teams optimal auf den Wettkampf vorzubereiten.