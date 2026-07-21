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Kitzbüheler Anzeiger
Gelungener Auftakt im Doppel für Lukas Neumayer und Joel Schwärzler_Mia Knoll

Gelungener Auftakt im Doppel für Lukas Neumayer und Joel Schwärzler.

Foto: Mia Knoll

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
21. Juli 2026

Ofner scheidet bei Generali Open aus

Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner unterlag bei seinem Turnierauftakt dem Slowaken Alex Molcan in zwei Sätzen. Die Hoffnungen aus heimischer Sicht liegen nun auf Jurij Rodionov, der morgen, Mittwoch, auf Tomás Martín Etcheverry treffen wird. Der Mittwoch ist traditionell auch jener Tag, an dem die Topgesetzten ins Turniergeschehen eingreifen – darunter Titelverteidiger Alexander Bublik.

Grandstand

Top-Stimmung auch auf allen anderen Courts, der Grandstand war heute zum Bersten voll.

Foto: Mia Knoll

Gerade einmal 30 Minuten dauerte es, bis alle 1.000 Freitickets beim heutigen Krone Ladies Day vergeben waren – so schnell wie noch nie. Doch auch die zahlreiche weibliche Unterstützung von den Tribünen half schließlich nicht. Sebastian Ofner musste sich einmal mehr dem Slowaken Alex Molcan nach 1:08 Stunden Spielzeit mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

„Er ist ein schwieriger Gegner, ist gut drauf und macht wenig Blödsinn. Es war heute ein zaches Match. Ich habe nie wirklich hineingefunden, und dann wird es gegen so einen Spieler relativ schwierig.“
Damit liegen die heimischen Hoffnungen nun auf Jurij Rodionov. In der dritten Partie des Tages wartet am Mittwoch eine große Herausforderung auf den österreichischen Qualifikanten: Rodionov trifft auf den als Nummer vier gesetzten Argentinier Tomás Martín Etcheverry.

Unter den Augen zahlreicher Sportstars wie Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock oder Ski-Legende Maria Riesch überzeugten heute vor allem die deutschen Spieler. Nach Yannick Hanfmann zogen auch Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier ins Achtelfinale des Generali Open ein.

Struff setzte sich im ersten Match des Tages auf dem Center Court gegen den Kasachen Aleksandr Shevchenko mit 3:6, 7:6 (5), 6:4 durch. „Aleks ist ein guter Freund und ein harter Gegner. Wir trainieren auch öfter gemeinsam und er kämpft immer mit großer Intensität. Es war ein schwieriges Match. Ich komme direkt vom Rasen und auch die Höhenlage macht die Umstellung nicht einfach. Er hat ein großartiges Match gespielt“, analysierte der 36-jährige Deutsche.

Altmaier komplettiert deutsches Trio im Achtelfinale
Auch Daniel Altmaier löste am Dienstag sein Ticket für das Achtelfinale. Der Deutsche setzte sich im abschließenden Match auf dem Center Court gegen den Belgier Raphael Collignon durch und komplettierte damit das erfolgreiche deutsche Trio in der Runde der letzten 16. „Ich glaube, ich bin gut vorbereitet, um hier eine gute Leistung zu zeigen. Ich war auf dem Court selbstbewusst und wusste, dass ich über einen langen Zeitraum gut spielen kann. Ich bin ruhig geblieben. Es ist egal, gegen wen ich hier spiele, denn mir war bewusst, dass es schwierig werden würde. Deshalb hatte ich großes Vertrauen in mich selbst“, erklärte Altmaier nach seinem Auftaktsieg.

Duell der Kitzbühel-Sieger geht an Báez
Im direkten Duell zweier ehemaliger Kitzbühel-Champions behielt Sebastián Báez gegen Miomir Kecmanovic die Oberhand. Der Turniersieger von 2023 setzte sich nach drei umkämpften Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:4 durch:„Der Schlüssel zum Sieg war, dass ich bei jedem Punkt fokussiert geblieben bin. Durch die Höhenlage ist es manchmal schwierig, den Ball zu kontrollieren, aber heute ist mir das sehr gut gelungen. Ich bin froh, in der nächsten Runde zu stehen“, erklärte der Argentinier.

Neumayer und Schwärzler im Doppel-Viertelfinale
Grund zur Freude gab es aus österreichischer Sicht im Doppelbewerb. Das mit einer Wildcard ausgestattete Duo Lukas Neumayer und Joel Schwärzler erwischte einen Auftakt nach Maß. Vor vollen Rängen auf dem Grandstand besiegten die beiden Youngsters Fernando Romboli und John-Patrick Smith mit 6:4, 7:5. Und noch ein weiteres Erfolgsdoppel wird morgen zu sehen sein: Auch Lucas Miedler, der zuletzt bei seiner Premiere mit Neo-Partner Marc Polmans den Doppeltitel in Gstaad gewann, steigt am Mittwoch in den Bewerb ein.

Topgesetzte greifen ins Turniergeschehen ein
Den Auftakt auf dem Center Court macht Valentin Vacherot gegen den Franzosen Quentin Halys. Der Franzose sorgte zuletzt in Gstaad für Aufsehen, als er Alexander Bublik aus dem Turnier verabschiedete. Den Abschluss des Spieltages bestreitet Titelverteidiger und Turnierfavorit Alexander Bublik. Der Kasache trifft in der vierten Partie auf dem Center Court auf den Argentinier Facundo Díaz Acosta.


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