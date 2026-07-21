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Kitzbüheler Anzeiger
KTC Tennis Damen 2026

Die Kitzbüheler Tennisdamen: Sapfo Sakellaridi (unten), Emily Lederer (oben), in der Mitte Tina Schiechtl, Gina Feistel (unten) und Sarah Messenlechner (oben).

Foto: privat
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Kitzbühel

von Sabine Huber
21. Juli 2026

Spiel, Satz und Sieg für Kitzbüheler Damentennis

Schnelle Schläge, lange Ballwechsel und gut gefüllte Tribünen: Vergangene Woche gehörte der Center Court in Kitzbühel den Frauen. Bei den Generali Open Ladies zeigten internationale Spitzenspielerinnen, wie kraftvoll und unterhaltsam modernes Damentennis sein kann. Doch nicht nur auf der großen Turnierbühne gab es Grund zum Jubeln. Auch beim Kitzbüheler Tennisclub sorgen die Damen für Erfolgsgeschichten – in der österreichischen Bundesliga ebenso wie Taus ...

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