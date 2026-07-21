Rodionov gewinnt Österreicher-Duell – Neumayer forderte Hanfmann

Im ersten Satz begegneten sich beide Spieler lange auf Augenhöhe. Der Salzburger servierte sogar zum Satzgewinn und erspielte sich drei Satzbälle, konnte jedoch keinen davon verwerten. Hanfmann schaffte das sofortige Rebreak, rettete sich ins Tie-Break und entschied dieses knapp mit 7:5 für sich. „Yannick hat gut gespielt und vor allem im zweiten Satz sehr gut serviert. Ich war mit meiner eigenen Leistung nicht wirklich zufrieden“, bilanzierte Neumayer. „Es war schwierig für mich, weil ich nicht richtig ins Spiel gekommen bin. Er hat mich bereits beim Return unter Druck gesetzt. Dadurch bin ich nicht zu meinen Schlägen gekommen und war viel in der Defensive, was nicht unbedingt meine Stärke ist.“



Hanfmann trifft im Achtelfinale auf den Sieger der rein argentinischen Begegnung zwischen dem als Nummer acht gesetzten Juan Manuel Cerúndolo und Marco Trungelliti.



Ofner am Dienstag auf dem Center Court

Morgen, Dienstag, steht mit Sebastian Ofner der vierte österreichische Einzelspieler im Mittelpunkt. Österreichs Nummer eins trifft im dritten Match ab 11 Uhr auf dem Center Court auf den Slowaken Alex Molcan. Zuvor eröffnen Jan-Lennard Struff und Aleksandr Shevchenko den Spieltag, gefolgt von der Begegnung zwischen den beiden ehemaligen Kitzbühel-Champions Sebastian Baez und Miomir Kecmanovic. Den Abschluss auf dem Center Court bilden Daniel Altmaier und Gstaad-Finalist Raphael Collignon. Auch Neumayer und Schwärzler sind nach ihrem Aus im Einzel noch einmal im Einsatz. Das österreichische Wildcard-Duo trifft im zweiten Match ab 11 Uhr auf dem Grandstand auf Fernando Romboli und John-Patrick Smith. Auf dem Küchenmeister Court beginnt der Spieltag ebenfalls um 11 Uhr mit einer Doppelpartie. Danach stehen die Einzelbegegnung zwischen Laslo Djere und Quentin Halys sowie ein weiteres Doppel auf dem Programm.

