Zwei Wochen Spitzentennis begeisterten Kitzbühel

Furioser Heimsieg im Doppel

Bereits vor dem Einzelfinale hatten Lucas Miedler und sein australischer Partner Marc Polmans für österreichischen Jubel gesorgt. Nur wenige Tage nach ihrem gemeinsamen Titelgewinn in Gstaad setzten sie ihren Erfolgslauf fort. Im Finale ließen sie dem deutschen Duo Jakob Schnaitter und Mark Wallner beim 6:2, 6:2 keine Chance.



Für Miedler war es bereits der dritte Titel in der Gamsstadt. Besonders in Erinnerung blieb ihm das dramatische Zweitrundenmatch, das er mit Polmans erst im Match-Tiebreak mit 14:12 für sich entschieden hatte. „Es gibt nichts Vergleichbares. Allein dieses Zweitrundenmatch, das wir mit 14:12 doch noch überstanden haben – die Atmosphäre, die dabei auf dem Platz entstanden ist, war unbeschreiblich“, schwärmte der Niederösterreicher.



An die im Finale unterlegenen Schnaitter und Wallner gerichtet, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ihr seid zwei meiner besten Freunde auf der Tour, deshalb ist es immer schwierig, gegeneinander zu spielen. Wir haben es heute aber sehr gut gelöst. Ich hoffe, ihr seid uns nicht ganz so böse – aber zu Hause zu gewinnen, fühlt sich einfach sehr gut an.“