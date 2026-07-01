Cobolli und Berrettini spielen beim Generali Open Kitzbühel

Die Vorfreude auf das Generali Open Kitzbühel wächst. Von 18. bis 25. Juli gastieren zahlreiche internationale Topspieler beim größten Sandplatzturnier Österreichs in der Gamsstadt. Mit Matteo Berrettini und Flavio Cobolli haben bereits zwei der aktuell größten italienischen Tennisstars ihr Kommen angekündigt.



Besonders Flavio Cobolli sorgt derzeit für Schlagzeilen. Der 24-Jährige erreichte in Roland Garros erstmals das Finale eines Grand-Slam-Turniers und schaffte damit den Sprung in die Top Ten der Weltrangliste. In Kitzbühel wird der charismatische Italiener erstmals aufschlagen. Cobolli gilt nicht nur als eines der größten Talente der ATP-Tour, sondern auch als Publikumsliebling. Mit seiner emotionalen Spielweise und seiner offenen Art hat er sich in den vergangenen Monaten viele Fans erarbeitet.



Antonitsch freut sich über Neuzugang

Turnierdirektor Alexander Antonitsch freut sich auf den prominenten Neuzugang: „Mit Flavio Cobolli kommt ein Grand-Slam-Finalist, Davis-Cup-Held und einer der spannendsten Spieler der Tour erstmals nach Kitzbühel.“

Aber auch ein alter Bekannter kehrt zurück: Matteo Berrettini gewann 2024 den Titel in der Gamsstadt und zählt auch heuer wieder zu den Favoriten. Der Italiener überzeugte in den vergangenen Jahren immer wieder auf Sand und kennt die Bedingungen in Kitzbühel bestens.



Mit Titelverteidiger Alexander Bublik ist zudem ein aktueller Top-10-Spieler genannt. Ergänzt wird das hochkarätige Teilnehmerfeld unter anderem durch Valentin Vacherot, den Hamburger ATP-500-Sieger Ignacio Buse, den Belgier Raphael Collignon sowie den argentinischen Sandplatzspezialisten Tomas Martin Etcheverry.



Wildcard für Sebastian Ofner

Auch aus österreichischer Sicht gibt es erfreuliche Nachrichten. Für Sebastian Ofner ist eine Wildcard für das Hauptfeld reserviert, sollte er diese benötigen. Fix im Hauptbewerb steht bereits Österreichs Nachwuchshoffnung Joel Schwärzler. Die Wildcard ist Teil einer längerfristigen Vereinbarung zwischen dem Turnier und dem Vorarlberger Talent, die bereits im vergangenen Jahr getroffen wurde. Auch der deutsche Nachwuchsspieler Justin Engel profitiert von dieser Initiative.



Das Interesse am Generali Open ist bereits jetzt enorm. Für die Viertelfinaltage sind nur noch Restkarten erhältlich. Verfügbar sind aktuell noch Tickets für die ersten beiden Turniertage sowie einzelne Plätze für das Achtelfinale am Mittwoch.



Damit dürfen sich die Tennisfans in Kitzbühel einmal mehr auf eine hochklassig besetzte Turnierwoche mit internationalen Topstars und österreichischen Hoffnungsträgern freuen.



Bereits eine Woche vor dem Generali Open feiert das Damentennis seine Rückkehr nach Kitzbühel. Von 13. bis 19. Juli wird auf der Anlage des Kitzbüheler Tennisclubs erstmals seit 33 Jahren wieder ein internationales Damen-Turnier ausgetragen.