Nachwuchs-Fahrer der Radunion gut in Form

Mit den Österreichischen Meisterschaften in Serfaus-Fiss-Ladis begann Ende Juni eine intensive Rennserie für die Downhill-Athleten der Radunion St. Johann. Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgte die extrem trockene Strecke für schwierige Bedingungen und wenig Grip. Dennoch überzeugten die St. Johanner mit starken Leistungen. Felix Hechenberger verpasste als Vierter der U13 nur knapp das Podest. Bruno Schleicher wurde Zehnter bei den Junioren, Paul Mayer belegte Rang sechs in der U17. Matthias Misslinger erreichte in der U15 den vierten Platz, Charlotte Schleicher wurde Zweite in der Klasse U15 weiblich und durfte sich über die Silbermedaille freuen.



Nur eine Woche später machte die Austrian Gravity Series in Lienz Station. Auch dort verlangte eine staubige Strecke mit einem technisch anspruchsvollen Abschnitten den Fahrern alles ab. Obwohl die Athleten mit ihren Läufen nicht ganz zufrieden waren, konnten sie erneut starke Ergebnisse erzielen. Paul Mayer fuhr in der U17 auf Rang vier, Leo Baldassi belegte Platz 23. In der U15 erreichte Matthias Misslinger den achten Rang vor Matthias Taxer als Zehntem und Lenny Exenberger auf Platz 22. Bei den jüngsten Startern wurde Felix Hechenberger erneut Vierter in der U13, Laurenz Unterrainer belegte Rang 13. In der Pro-Wertung erreichte Paul Mayer Platz sieben, Matthias Taxer wurde 17., Lenny Exenberger 46. und Felix Hechenberger belegte Rang 17.



Der dritte Bewerb führte die Radunion St. Johann schließlich zum Rookies Cup nach Saalbach. Auf einer neu angelegten, technisch anspruchsvollen und für Downhill eher ungewöhnlichen Strecke wartete ein großes internationales Teilnehmerfeld. Trotz organisatorischer Schwierigkeiten konnten die Kitzbüheler erneut wertvolle Rennerfahrung sammeln. Das beste Ergebnis gelang Paul Biehl, der in der Klasse Kids U11 den 16. Platz belegte.