Rekordbeteiligung beim Kaiserwinkl Run

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging der 8. Kaiserwinkl Run in Kössen erfolgreich über die Bühne. Die Veranstalter konnten sich über eine Rekordzahl an Teilnehmern freuen. Neben zahlreichen Läufern aus der Region nahmen auch Sportbegeisterte aus Südtirol und weiteren Regionen teil. Besonders erfreulich war die große Beteiligung von Kindern und Erwachsenen.



Sportlich blieb bei den Männern alles beim Alten: Michael Hechenblaikner (BSV Brixlegg) s ...