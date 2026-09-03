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Kitzbüheler Anzeiger
Benjamin Hundsbichler Kufstein Radmarathon
Foto: Viola Ramoser

St. Johann

03. September 2026

Hundsbichler Dritter beim Radmarathon

Nach einer erfolgreichen ersten Saisonhälfte mit Rennen in ganz Europa stand für den Kufsteiner Handbiker Benjamin Hundsbichler, der im Trikot der radUnion St. Johann startet, mit dem Kufstein Radmarathon ein ganz besonderes Rennen auf dem Programm.

Erstmals wurde im Rahmen des Hobbyrennens auch eine eigene Handbike-Wertung angeboten. Ziel des Veranstalters und von Hundsbichler war es, den Behindertenradsport auch auf regionaler Ebene stärker zu etablieren und sowohl Hobby- als auch Leistungssportlern zusätzliche Startmöglichkeiten zu bieten. „International ist der Para-Radsport im Leistungsbereich bereits sehr gut aufgestellt. Regional fehlen jedoch häufig niederschwellige Möglichkeiten, um überhaupt in den Rennsport einzusteigen“, erklärt Hundsbichler.

Die Strecke mit rund 600 Höhenmetern und mehreren steilen Anstiegen stellte für die Teilnehmer eine besondere Herausforderung dar. Gleichzeitig bot sie eine willkommene Abwechslung, da viele Handbike-Rennen überwiegend auf flachem Terrain ausgetragen werden. Hundsbichler konnte er vor allem an den Anstiegen seine Stärken ausspielen. Am Ende belegte der Kufsteiner den dritten Platz.

Für Hundsbichler geht die Saison bereits in zwei Wochen weiter. Dann steht beim nächsten Europacup-Rennen in Mailand wieder ein internationaler Bewerb auf dem Programm.

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