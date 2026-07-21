Hike-&-Fly-Elite begeisterte in Kitzbühel

Von Anfängern bis hin zu den Profis

Je nach Wertungsklasse warteten unterschiedliche Herausforderungen auf die Teilnehmer. Während in der FUN-Kategorie rund 20 Kilometer zurückgelegt wurden und die Bergbahnen genutzt werden durften, waren in den Klassen TOUR (30 Kilometer) und HERO (55 Kilometer) ausschließlich Muskelkraft, Ausdauer und die richtige Thermik gefragt.



„Die Trophy schafft einen Rahmen, in dem jede und jeder die passende Herausforderung findet. Gleichzeitig teilen sich alle denselben Luftraum. So entsteht ein echtes Miteinander von Anfängern sowie Profis“, erklärte Organisator und Wanderbird-Gründer Paul Guschlbauer, der selbst bereits siebenmal an den Red Bull X-Alps teilgenommen hat.



Bereits am Freitagabend wurden die Teilnehmer beim verpflichtenden Rennbriefing auf das Wochenende eingestimmt.



Mehr als nur ein Rennen

Wetterexperte Bernie Hertz, Entwickler der in der Gleitschirmszene etablierten App „Burnair“, gab wertvolle Einblicke in Wetterprognosen und die optimale Routenplanung. Ergänzt wurde das Programm durch einen Mental-Workshop mit Vorjahressieger François Montuori und Paul Guschlbauer.



Auch nach dem Rennen stand der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt. Beim Debriefing analysierten die Piloten ihre Entscheidungen und Flüge, ehe das Wochenende mit einem gemeinsamen Community Hike & Fly auf den Hahnenkamm ausklang. Der Gemeinschaftsgedanke und die persönliche Weiterentwicklung gehören bei Wanderbird ebenso zum Konzept wie der sportliche Wettkampf.



Sportlich bot vor allem die HERO-Kategorie Hike-&-Fly-Sport auf höchstem Niveau.



Superstar Durogati holt sich den Sieg

Den Sieg sicherte sich der amtierende Red Bull X-Alps-Champion und Hike-&-Fly-Weltrekordhalter Aron Durogati aus Italien. Dahinter folgten der Südtiroler Tobias Grossrubatscher und dessen Landsmann Davide Sassudelli. Rang vier ging an den Franzosen Remi Bourdelle. Bemerkenswert: Die ersten vier Athleten trennten im Ziel lediglich rund eine Minute.



Bei den Frauen konnte zwar keine Teilnehmerin die komplette Strecke innerhalb der vorgegebenen Zeit absolvieren, dennoch überzeugte Pauline Müller mit einer starken Leistung. Sie erreichte sechs der sieben Wendepunkte und setzte sich damit klar vor Johanna Elsner und Elisabeth Fuchsreiter durch, die jeweils drei Turnpoints sammelten.