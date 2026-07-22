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Kitzbüheler Anzeiger
billard Saustall 2026

Die glücklichen Preisträgerinnen (v.l.): Angelique Herdt (Innsbruck), Seychelyne Knapp (BC Saustall Fieberbrunn), die Siegerin Sarah Kapeller (Innsbruck) und Finalistin Anna Riegler (Wolfsberg).

Foto: Saustall Fieberbrunn

Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
22. Juli 2026

Seychelyne Knapp glänzte daheim

Der BC Saustall Fieberbrunn war Anfang Juli Schauplatz des 3. Austrian Damen Grand Prix der Saison in der Disziplin 10-Ball. Die besten Billardspielerinnen Österreichs sorgten für hochklassige und spannende Matches.

Aus Sicht des Gastgebers gingen Heidi Bachler, Teresa Bachler, Seychelyne Knapp und Marion Winkler an den Start.

Besonders Seychelyne Knapp überzeugte mit einer starken Aufholjagd über die Hoffnungsrunde und erreichte als Lokalmatadorin das Halbfinale. Dort musste sie sich der späteren Finalistin Anna Riegler mit 2:5 geschlagen geben.

Im Endspiel setzte sich Sarah Kapeller (Pool X-Press Innsbruck) mit einer souveränen Leistung gegen Anna Riegler (PBC Fair Play Wolfsberg) mit 5:2 durch und sicherte sich verdient den Turniersieg. Die dritten Plätze gingen an Angelique Fabienne Herdt (LPT Innsbruck) und Seychelyne Knapp.

Auch die weiteren Spielerinnen des BC Saustall Fieberbrunn konnten mit guten Leistungen aufzeigen. Teresa Bachler und Marion Winkler belegten jeweils Rang fünf, Heidi Bachler wurde 13. Der veranstaltende Verein freute sich über ein sportlich hochklassiges, faires Turnier sowie zahlreiche Zuschauer im Vereinsheim

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