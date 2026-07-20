Generali Open Kitzbühel - Spielplan Montag

Mit Jurij Rodionov hat sich ein weiterer Österreicher einen Platz im Hauptfeld des Generali Open gesichert. Der 27-Jährige setzte sich in der entscheidenden Qualifikationsrunde gegen den Ukrainer Vitaliy Sachko mit 6:4, 7:6 durch und steht damit zum vierten Mal im Kitzbüheler Hauptbewerb. Dort kommt es gleich zum Auftakt zu einem rot-weiß-roten Duell mit Joel Schwärzler. Mit seinem Qualifikationserfolg komplettiert Rodionov zugleich das österreichische Quartett im Hauptfeld. Neben Rodionov und Schwärzler sind auch Lukas Neumayer und Sebastian Ofner dabei.



„Ich habe über weite Strecken sehr gut gespielt. Auf der Höhenlage in Kitzbühel ist es nie einfach, und am Schluss haben vielleicht ein bisschen die Nerven entschieden“, bilanzierte Rodionov nach seinem Erfolg.



Für Rodionov ist es die vierte Teilnahme am Kitzbüheler Hauptbewerb. Sein bislang bestes Ergebnis gelang ihm 2022, als er das Achtelfinale erreichte und dort am späteren Finalisten Roberto Bautista Agut scheiterte.



Das Österreicher-Duell zwischen Schwärzler und Rodionov ist am Montag als dritte Partie auf dem Center Court angesetzt. „Es gibt kein einziges einfaches Los. Egal, gegen wen ich spiele, wird es ein hartes Match. Aber ich bin für jeden bereit. Ich habe hier bereits zwei Partien bestritten und bin guter Dinge für die erste Runde.“



Erster Spieltag mit gleich drei Österreichern

Bereits zuvor ist Lukas Neumayer im Einsatz. Der Salzburger bestreitet gegen den Deutschen Kitzbühel-Spezialisten Yannick Hanfmann die zweite Partie des Tages. Damit stehen am ersten Hauptfeldtag gleich drei Österreicher im Einzel auf dem Center Court.



Hamburg-Sensationssieger Buse steigt ins Turnier ein

Den Spieltag eröffnet um 11 Uhr die Begegnung zwischen Alexandre Müller und Mariano Navone. Im vierten Match greift zudem einer der großen Überraschungsmänner der Saison ins Turniergeschehen ein: Der an Nummer fünf gesetzte Hamburg-Sieger Ignacio Buse trifft auf den Tschechen Vit Kopriva. Gleich um 11 Uhr spielt am morgigen Kids-Day unter anderem auch ein Tiroler Duo: Nico Hipfl und Sandro Kopp starten mit Wildcard versehen in den Doppelbewerb.