Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Kultur
  3. Zivildienst als Wegweiser für die Zukunft
Kitzbüheler Anzeiger
Zivildienst
Zivildiener Lars Kappelmeier (links) packt gemeinsam mit den begleiteten Menschen mit Behinderung in der Werkstätte des Diakoniewerks in Kirchbichl an.
Foto: Diakoniewerk

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
25. März 2026

Zivildienst als Wegweiser für die Zukunft

Lars Kappelmeier erzählt von seinem Zivildienst im Diakoniewerk Kirchbichl, der ihn nicht nur geprägt, sondern auch beruflich neu orientiert hat.
„Ich musste zuerst meine Tagesaufgaben herausfinden, beschäftigte mich mit den Klienten und lernte sie kennen. Und ich war fasziniert, dass es so freundliche Mitarbeiter gibt“, erinnert sich Lars Kappelmeier an seinen ersten Tag als Zivildiener.

Seit Herbst ist er in der Werkstätte des Diakoniewerks in Kirchbichl im Einsatz. Er begleitet dort Menschen mit Behinderungen im Arbeitsalltag und unterstützt das Fachteam des Diakoniewerks. Er packt an, wo er gebraucht wird. Gemeinsam mit den begleiteten Menschen lädt er Holz aus dem Auto aus oder unterstützt sei beim Herstellen von Möbeln und Produkten. Zudem ist er für das Fachteam eine verlässliche Verstärkung bei den vielen erforderlichen Fahrten. Morgens holt er die Menschen mit Behinderung von zuhause ab und fährt sie in die Werkstätte, nachmittags geht’s wieder retour.

Zivildienst
Lars beginnt nach dem Zivildienst eine Ausbildung im sozialen Bereich.
Foto: Diakoniewerk

Vom Zivildienst zum neuen Job-Wunsch
Die Aufgaben machen Lars Kappelmeier viel Freude. „Ich mag, dass es jeden Tag neue Herausforderungen gibt“, sagt er. Zudem sei es schön zu sehen, wie die begleiteten Menschen jeden Tag etwas Neues lernen oder sich mit etwas von Tag zu Tag leichter tun. Diese Erfahrungen im Zivildienst haben ihm gezeigt, dass er künftig im Sozialbereich bleiben will. Im Herbst möchte er mit einer entsprechenden Ausbildung starten. Für ihn war der Zivildienst beruflich wegweisend. Auch gleichaltrigen Männern rät er, es zu probieren: „Wenn du gerne mit Menschen arbeitest und Geduld mitbringst, könntest du im Zivildienst eine sehr gute und interessante Zeit haben.“

Weitere Artikel:

Hauser Krumma Maria und Jakob Kapeller
ABO PUR

St. Jakob

25.03.2026

Hauser Krumma erweitert sein Geschäft

Nahversorger in St. Jakob baut aus: mehr Regallaufmeter, längere Öffnungszeiten und ergänzender Selbstbedienungsbetrieb im Plan.

Tyrol Skills Friseurinnen 2026

Kitzbühel

25.03.2026

Starke Leistungen bei TyrolSkills

Junge Talente aus dem Bezirk trumpften beim Landeslehrlingswettbewerb der Friseure auf. Sieg im 1. Lehrjahr für Kitzbühelerin.

bilanz-standortagentur-tirol-2

Wirtschaft

25.03.2026

Bilanz der Betriebsansiedelungen

2025 begleitete die Standortagentur 27 neue Betriebsansiedlungen und 13 Betriebserweiterungen in Tirol.

BetrügerischeVErmietung_ChatGpt

Oberndorf

25.03.2026

Wohnung mehrfach vermietet

Ein 81-Jähriger soll über Monate hinweg Wohnungen zur Miete angeboten haben – doch die Angebote waren offenbar nur vorgetäuscht. Mindestens zwölf Personen zahlten Kautionen im Voraus und wurden um einen Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich gebracht.

Six Senses Pass Thurn Greenpeace Neun Betonschätze Salzburg
ABO PUR

Bezirk

25.03.2026

"Kein Szenario, wo das nicht fertiggestellt wird"

Das Großprojekt "Six Senses" am Pass Thurn sorgt seit Jahren für Schlagzeilen. Jüngst trat einer der Geschäftsführer zurück. Gegenüber dem Anzeiger nimmt er Stellung.

Thomas Pfeiler Kirchberg

Sport

25.03.2026

Pefekter Einstand für neuen Kirchberg-Trainer

Mit Ex-Fußballprofi Thomas Pfeiler konnte der SC Kirchberg einen echten Profi als Coach gewinnen – und der durfte zum Liga-Auftakt gleich jubeln.

Zivildienst

Bezirk

25.03.2026

Zivildienst als Wegweiser für berufliche Zukunft

Lars Kappelmeier erzählt von seinem Zivildienst im Diakoniewerk Kirchbichl.

Bergrettung St. Johann

St. Johann

24.03.2026

Neues Alpinheim als Zukunftsprojekt

Die Bergrettung St. Johann blickt auf ein intensives Jahr zurück und erhielt persönlichen Dank für einen bewegenden Einsatz.

E-Paper
Aktuelles
Suche