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Kitzbüheler Anzeiger
Verein der Suedtiroler bei der Tirtel-Herstellung im Kolpinghaus in Kitzbuehel

Die fleißigen Mitglieder des Vereins bei der Zubereitung der gefüllten Südtiroler Spezialität „Tirteln“ im Kolpinghaus in Kitzbühel.

Kitzbühel

08. Mai 2026

Südtiroler Verein lädt zum Tirteln-Essen

Der Verein der Südtiroler in Kitzbühel ließ kürzlich im Kolpinghaus ein Stück gelebte Tradition aufleben und lud zum beliebten Tirteln-Essen. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung und genossen in gemütlicher Atmosphäre die Vielfalt der Südtiroler Küche.

Insgesamt fünf Varianten der traditionellen Tirteln – in manchen Regionen auch als Krapfen bekannt – wurden frisch zubereitet und serviert. Besonders gefragt waren die herzhaften Füllungen mit Erdäpfel, Spinat, Kraut oder Broda-Kas sowie die klassische Südtiroler Variante mit Klotzenfüllung.

Dazu wurde passend ein Südtiroler Wein serviert. Neben dem kulinarischen Genuss stand vor allem das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. Der Verein zeigte sich über die große Beteiligung erfreut und plant weitere Veranstaltungen.

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