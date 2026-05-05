Wintersteller zogen Jahresbilanz

Kürzlich trafen sich die Delegierten aller 16 Mitgliedskompanien des Rupert- Wintersteller-Schützenbataillons im Kultursaal zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in Jochberg.



Zu Beginn der Versammlung wurde in einem stillen Gedenken aller verstorbenen Kameraden, Schützengönnern und Schützenfreunde gedacht.

Anschließend präsentierte Bataillonskommandant Major Hans Hinterholzer einen umfassenden Tätigkeitsbericht. Dabei gab er einen aktuellen Mitgliederstand von zwei Ehrenmitgliedern, 81 Marketenderinnen, 68 Jungschützen beziehungsweise Blumenmädchen, 682 aktiven Schützen sowie 377 unterstützenden Mitgliedern bekannt. Insgesamt verzeichnete das Bataillon im vergangenen Jahr beeindruckende 364 Aktivitäten und Ausrückungen der Kompanien, darunter zahlreiche Einsätze als Ehrenkompanien.



Bataillonsfest 2028 in Hopfgarten

Ein weiterer wichtiger Punkt der Tagesordnung war die Vergabe des Bataillonsfestes 2028. Diese wurde einstimmig der Johann Georg Angerer Schützenkompanie aus Hopfgarten übertragen.



Zudem stand die Wahl eines Bataillons-Jungschützenbetreuers auf dem Programm. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe konnte Oberleutnant Andreas Andergassen von der Schützenkompanie Jochberg gewonnen werden. In seiner Antrittsrede stellte er die Bedeutung der Nachwuchsarbeit in den Mittelpunkt und betonte: „Unsere Jugend ist die Zukunft unserer Gemeinschaft.“



Einen Ausblick auf das kommende Bataillonsfest, das von 4. bis 6. September 2026 in Jochberg stattfinden wird, gab Schützenhauptmann Herbert Voithofer. Bürgermeister Günter Resch ergänzte die Ausführungen mit einem heiteren Rückblick auf die geschichtliche und wirtschaftliche Entwicklung seiner Gemeinde.