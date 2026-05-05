Ehrung für Maria Bucher

Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung zur Jahreshauptversammlung der Ortsorganisationen St. Johann und Kirchdorf, bei der auch Ehrengäste wie Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner, PVÖ-Landespräsident Herbert Striegl, Vizebürgermeister Peter Wallner und Gemeinderat Klaus Födermair begrüßt wurden.



Obfrau Christl Bernhofer gab einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr, das von zahlreichen Aktivitäten wie Wanderungen, sportlichen Veranstaltungen, Tanznachmittagen und Reisen geprägt war. Zudem wurde die Entwicklung des Pensionistenverbandes Österreichs seit seiner Gründung 1949 thematisiert. Landespräsident Herbert Striegl unterstrich die wichtige Rolle des Verbandes als Interessenvertretung der älteren Generation.



Bei den Neuwahlen wurde Christl Bernhofer gemeinsam mit ihrem Team einstimmig wiedergewählt.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung von Maria Bucher für ihre 35-jährige Treue zum Verband.