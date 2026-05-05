In der Aula der Tourismusschule in St. Johann trafen sich Schüler und Senioren auf einen „Ratscher“.
Speeddating begeisterte Alt und Jung
In der Aula der Tourismusschulen Wilder Kaiser in St. Johann summte es an diesem Nachmittag wie in einem Bienenstock – im Rahmen eines „Generationen-Speed-Dating“, das im Rahmen der Freiwilligenwoche in Szene ging, verlebten Senioren und Schüler einen vergnüglichen Nachmittag.
Initiiert wurde die Veranstaltung von Cornelia Maurer- Embacher, die gemeinsam mit Martina Schneider auch die Organisation übernahm. „Die Idee dazu entstand in Zusammenarbe ...