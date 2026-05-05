Speeddating begeisterte Alt und Jung

In der Aula der Tourismusschulen Wilder Kaiser in St. Johann summte es an diesem Nachmittag wie in einem Bienenstock – im Rahmen eines „Generationen-Speed-Dating“, das im Rahmen der Freiwilligenwoche in Szene ging, verlebten Senioren und Schüler einen vergnüglichen Nachmittag.



Initiiert wurde die Veranstaltung von Cornelia Maurer- Embacher, die gemeinsam mit Martina Schneider auch die Organisation übernahm. „Die Idee dazu entstand in Zusammenarbe ...