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Kitzbüheler Anzeiger
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In der Aula der Tourismusschule in St. Johann trafen sich Schüler und Senioren auf einen „Ratscher“.

Foto: Margret Klausner
ABO PUR

St. Johann

von Margret Klausner
05. Mai 2026
aktualisiert: Heute, 14:10 Uhr

Speeddating begeisterte Alt und Jung

In der Aula der Tourismusschulen Wilder Kaiser in St. Johann summte es an diesem Nachmittag wie in einem Bienenstock – im Rahmen eines „Generationen-Speed-Dating“, das im Rahmen der Freiwilligenwoche in Szene ging, verlebten Senioren und Schüler einen vergnüglichen Nachmittag.

Initiiert wurde die Veranstaltung von Cornelia Maurer- Embacher, die gemeinsam mit Martina Schneider auch die Organisation übernahm. „Die Idee dazu entstand in Zusammenarbe ...

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