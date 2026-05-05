Wintersteller zogen Jahresbilanz

Kürzlich trafen sich die Delegierten aller 16 Mitgliedskompanien des Rupert- Wintersteller-Schützenbataillons im Kultursaal zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in Jochberg.



Zu Beginn der Versammlung wurde in einem stillen Gedenken aller verstorbenen Kameraden, Schützengönnern und Schützenfreunde gedacht.



Anschließend präsentierte Bataillonskommandant Major Hans Hinterholzer einen umfassenden Tätigkeitsbericht. Dabei g ...