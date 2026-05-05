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Kitzbüheler Anzeiger
Schuetzen Olt Andreas Andergassen als neuer Bat Jungschuetzenbetreuer mit Viertel Kommandant Mjr Manfred Schachner und Bat Kommandant Mjr Hans Hinterholzer

Olt. Andreas Andergassen (Mitte) als neuer Bat.- Jungschützenbetreuer mit Viertel-Kommandant Mjr. Manfred Schachner und Bat.- Kommandant Mjr. Hans Hinterholzer (von links).

Foto: Martin Wimmer
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Jochberg

von Kitzbüheler Anzeiger
05. Mai 2026

Wintersteller zogen Jahresbilanz

Kürzlich trafen sich die Delegierten aller 16 Mitgliedskompanien des Rupert- Wintersteller-Schützenbataillons im Kultursaal zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in Jochberg.

Zu Beginn der Versammlung wurde in einem stillen Gedenken aller verstorbenen Kameraden, Schützengönnern und Schützenfreunde gedacht.

Anschließend präsentierte Bataillonskommandant Major Hans Hinterholzer einen umfassenden Tätigkeitsbericht. Dabei g ...

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