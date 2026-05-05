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Kitzbüheler Anzeiger
Ehrung langjaehriger Mitarbeiterinnen im Altenwohnheim Kitzbuehel

Bärbel Trixl (Mitte links) und Johanna Pichler mit ihren Gratulanten bei der Ehrung im Altenwohnheim Kitzbühel.

Foto: floobe - medienproduktion

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
05. Mai 2026

Langjährige Treue im Pflegeberuf gewürdigt

Im Rahmen des traditionellen Maifestes wurden im Altenwohnheim Kitzbühel zwei langjährige Mitarbeiterinnen für ihre außergewöhnliche Betriebstreue geehrt. Johanna Pichler wurde für 20 Jahre im Dienst des Hauses ausgezeichnet, Bärbel Trixl für beeindruckende 35 Jahre. Beide Mitarbeiterinnen haben über Jahrzehnte hinweg maßgeblich zur Qualität und Kontinuität in der Betreuung der Bewohner beigetragen.

Auch Geschäftsführerin Silvia Huber-Hölzl betont die besondere Bedeutung dieser langjährigen Verbundenheit: „Gerade in der Pflege ist es heute keine Selbstverständlichkeit mehr, über so viele Jahre mit so viel Engagement, Herz und Verlässlichkeit tätig zu sein – und schon gar nicht in ein und demselben Betrieb. Umso größer ist unsere Wertschätzung für diese Treue und den täglichen Einsatz für unsere Bewohner.“

Die Ehrung fand im Beisein von Bürgermeister Klaus Winkler, Geschäftsführerin Silvia Huber-Hölzl, Pflegedienstleitung Theresa Wahrstätter und Sylvia Schiessl, Betriebsrätin Margit Luxner sowie mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Kitzbühel, vertreten durch Fachgruppenobfrau-Stellvertreterin Christina Brunner, statt.

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