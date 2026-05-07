Hopfgartener Senioren ins Zillertal

Der Seniorenbund Hopfgarten unternahm einen Ausflug ins Zillertal. 37 Teilnehmer reisten mit dem Bus über Angerberg, Breitenbach und Kramsach nach Fügen. Im Stille Nacht Museum erhielt die Gruppe im Rahmen einer Führung Einblick in Entstehung und Verbreitung des Liedes „Stille Nacht“.



Neben den Urhebern Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr wurde insbesondere die Rolle des Zillertaler Orgelbauers Karl Mauracher beleuchtet, der das Lied in seine Heimat brachte. Von dort aus verbreiteten es unter anderem die Rainer-Sänger international.



Anschließend klang der Ausflug bei einer Einkehr mit musikalischer Umrahmung durch „Achentrio Schorsch“, Friedel und Franz W. aus, ehe es wieder nach Hause ging.