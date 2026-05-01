Ein Wiedersehen nach 30 Jahren

Drei Jahrzehnte nach ihrer gemeinsamen Schulzeit an der Hauptschule Kitzbühel kam es zu einem lang geplanten Klassentreffen, das bei den 17 Teilnehmern für große Wiedersehensfreude sorgte. Besonders erfreulich war die Teilnahme des ehemaligen Direktors Hans Wirtenberger, der mit 87 Jahren anreiste und mit erstaunlicher Detailgenauigkeit über Begebenheiten in der Schulzeit für viele heitere Momente sorgte.



Schnell wurde klar, dass sich über die Jahre viel angesammelt hatte, was erzählt werden wollte. Für den passenden Rahmen sorgte ein gemeinsames Abendessen.



Für eine besondere Überraschung sorgten zwei ehemalige Mitschüler, die inzwischen ein Paar sind und das Treffen initiiert hatten. Die Freude und das Staunen darüber waren groß und sorgten für viele Gespräche und herzliche Reaktionen.



Bis tief in die Nacht hinein wurden alte Geschichten aufgewärmt – von früheren Freundschaften und kleinen Geheimnissen bis hin zu der Frage, warum so manch einer im Religionsunterricht weniger glänzen konnte. Dabei wurde allen bewusst, wie besonders der Zusammenhalt schon damals war.



Zum Abschied waren sich alle einig: Bis zum nächsten Klassentreffen soll es nicht wieder so lange dauern.