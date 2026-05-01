Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Feuerwehrchronik im Stadtarchiv
Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehrchronik

Ein Stück Stadtgeschichte: Florian Obermoser, Andreas Reisch, Wido Sieberer und Hubert Ritter (von links) beim Sichten der Chronik.

Foto: FF Kitzbühel

Kitzbühel

von Margret Klausner
01. Mai 2026

Feuerwehrchronik im Stadtarchiv

In 16 dicken Bänden ist die über 150-jährige Geschichte der Stadtfeuerwehr Kitzbühel zusammengefasst – zugleich ein bedeutendes Stück Stadtgeschichte, das auch die Schicksale vieler Kitzbüheler Familien widerspiegelt. Vor einigen Jahren hat Alt-Kommandant Hubert Ritter die Aufgabe des Chronisten von Klaus Zwicknagel übernommen. „Hubert führt die Arbeit des Chronisten mit viel Präzision und Begeisterung weiter“, betont Feuerwehrkommandant Andreas Reisch.

Bisher wurden die 16 Bände allerdings im Feuerwehrhaus aufbewahrt. Darüber hinaus gibt es auch ein eigenes Buch über das 125-Jahr-Jubiläum der Wehr.

„Wir haben festgestellt, dass es schade ist, wenn die umfangreiche Chronik nur im Feuerwehrhaus liegt. Daher haben wir uns entschlossen, diese Geschichte auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Außerdem sind die Bücher dort sicher verwahrt“, erklärt Reisch. Deshalb wurde dieser Tage der erste Band an Wido Sieberer vom Stadtarchiv übergeben.

Chronik wird nach und nach digitalisiert
„Nach und nach soll dann ein Band nach dem anderen digitalisiert werden“, schildert der Kommandant, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Florian Obermoser sowie Chronist Hubert Ritter den Band übergab. Mit dabei war auch Bürgermeister Klaus Winkler.

Im Rahmen der feierlichen Übergabe wurde die Chronik natürlich auch gleich in Augenschein genommen und über die Einsätze gefachsimpelt.

Feuerwehrchronik
Foto: FF Kitzbühel

Weitere Artikel:

Hans Wirtenberger inmitten seiner Schueler. Klassentreffen der Hauptschueler Kitzbühel nach 30 Jahren.

Kitzbühel

01.05.2026

Ehemalige Hauptschüler treffen sich in Kitzbühel

Drei Jahrzehnte nach der Schulzeit trafen sich ehemalige Schüler der Hauptschule Kitzbühel wieder. 17 Teilnehmer erinnerten sich gemeinsam an alte Zeiten, tauschten Geschichten aus und erlebten einen Abend voller Emotionen und Wiedersehensfreude.

a_Auerhahnküken_18_2026_Kranabitl
ABO PUR

Bezirk

01.05.2026

Appel für achtsames Miteinander in der Natur

Bundesforste, Österreich Werbung und Alpenverein erinnern zu Frühlingsbeginn an die wichtigsten Fair-Play-Regeln für ein achtsames Miteinander in der Natur

a_Kössenradelt1_18_2026_OMKössen
ABO PUR

Kössen

01.05.2026

"Österreich radelt" - Kampf um dritten Sieg

Im Kaiserwinkl lautet die Devise „Ja, mir san mit‘m Radl da“ – die Bürger werden motiviert, im Alltag auf den Drahtesel zu setzen. Zum Auftakt der heurigen Aktion gab es kürzlich ein großes Fest.

Atemschutzleistungsprüfung (ASLA)
ABO PUR

Bezirk

30.04.2026

Feuerwehren absolvieren Prüfung

Bei der Atemschutzleistungsprüfung im Bezirk Kitzbühel stellten sich 24 Trupps den Herausforderungen. Alle Gruppen bestanden die Prüfung erfolgreich.

Kräuterspaziergang Greenfluencing Kitzbühel mit Claudia Styblo

Westendorf

29.04.2026

Vom Kräuterspaziergang zum veganen Kochkurs

Nachhaltigkeitstage in Kitzbühel und Westendorf setzten vielfältige Akzente in Sachen Umweltschutz und Wiederverwertung.

Stefanie Reitmaier Projektverantwortliche Regionale Wirtschaft im Wandel

Bezirk

29.04.2026

Regionale Wirtschaft im nachhaltigen Wandel

Ein Projekt der Homebase St. Johann beschäftigt sich derzeit mit nachhaltigem Handeln auf wirtschaftlicher Ebene.

a_Dr. Christiann Poley_0_000_000_013 Firefly Upscaler 4x Skalierung

Kitzbühel

28.04.2026

Trauer um Alt-K.S.C-Präsident Christian Poley

Nicht nur als umtriebiger Skiclub-Präsident war Christian Poley bekannt, auch als Notar war der Kitzbüheler eine anerkannte Größe – jetzt starb das K.S.C.-Ehrenmitglied mit 95 Jahren.

Ernst Stöckl
ABO PUR

St. Johann

26.04.2026

Der Boxstaatsmeister aus St. Johann

Kitzbüheler Heimatblätter: Mit 14 Jahren kündigte Ernst Stöckl an, Boxer und sicher Staatsmeister zu werden.
Vor 50 Jahren erreichte er nach großem Einsatz dieses Ziel.

E-Paper
Aktuelles