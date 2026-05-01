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Kitzbüheler Anzeiger
a_Fairwandern_18_2026_Bundesforste

Draußen fair unterwegs die Natur genießen – das ist auch der Wunsch der Bundesforste

Foto: Österreichische Bundesforste
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von Kitzbüheler Anzeiger
01. Mai 2026

Fair unterwegs im Frühlingswald: Gemeinsamer Appell zum Start in die Outdoor-Saison

Die Tage werden länger, bald wird es wieder wärmer – und besonders jetzt zieht es viele Menschen hinaus in die Natur: zum Spazieren, Wandern, , die erste Bike-Runde oder einfach zum Abschalten. Gleichzeitig ist der Frühling vor allem im Wald eine besonders sensible Phase. Viele Tiere ziehen Nachwuchs auf, Amphibien sind auf Wanderschaft, und die Natur reagiert jetzt besonders empfindlich auf Störungen. Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf), die Österreich Wer ...

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