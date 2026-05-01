Fair unterwegs im Frühlingswald: Gemeinsamer Appell zum Start in die Outdoor-Saison

Die Tage werden länger, bald wird es wieder wärmer – und besonders jetzt zieht es viele Menschen hinaus in die Natur: zum Spazieren, Wandern, , die erste Bike-Runde oder einfach zum Abschalten. Gleichzeitig ist der Frühling vor allem im Wald eine besonders sensible Phase. Viele Tiere ziehen Nachwuchs auf, Amphibien sind auf Wanderschaft, und die Natur reagiert jetzt besonders empfindlich auf Störungen. Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf), die Österreich Wer ...