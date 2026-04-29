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Kitzbüheler Anzeiger
Westendorfer Nachhaltigkeitstage Veganer Kochkurs

In Westendorf sorgte u.a. der vegane Kochkurs für Furore.

Foto: Umweltausschuss Gemeinde Westendorf

Westendorf

von Elisabeth Galehr
29. April 2026

Vom Kräuterspaziergang zum veganen Kochkurs

Die Westendorfer Nachhaltigkeitstage sowie der Aktionsmonat in der Gamsstadt zeigten einmal mehr, wie vielfältig das Thema in der Region gelebt wird. Beide Initiativen setzten auf Information und Mitmachen. In Westendorf stieß das Programm erneut auf großen Zuspruch: Ein ausgebuchter veganer Kochkurs mit dem Wanderlokal vermittelte neue Kochtechniken und fundierte Einblicke in die pflanzliche Küche. Beim gemeinsamen Müllsammeln engagierten sich rund 60 Teilnehmer, bevor der Tag bei einem Mittagessen ausklang.

Wiederverwenden und Reparieren
Großes Interesse herrschte auch beim ReUse- und Repair-Nachmittag im Alpenrosensaal. Näherinnen reparierten über 30 Kleidungsstücke, während bei Workshops – etwa mit Reinis Radwerkstatt – praktische Tipps zur Selbsthilfe vermittelt wurden. Einblicke in traditionelles Handwerk bot Restauratorin Romana Rieser-Wach, die unter anderem die Vergoldung eines Kreuzes demonstrierte. Kreative Upcycling-Angebote sowie ein Flohmarkt rundeten das Programm ab.

In Kitzbühel stellte der Ausschuss für Umwelt und Zukunft gemeinsam mit dem Standortmarketing ein vielseitiges Programm auf die Beine, u.a. einen Pflanzentauschmarkt. Zu den vielen Highlights zählten der gut besuchte Kräuterspaziergang sowie die Lesung „Magisches Kräuterwissen“. Und selbstverständlich waren auch in Kitzbühel die Flurreiniger fleißig unterwegs. Wiederverwenden und Upcycling standen in der Gamsstadt ebenso im Mittelpunkt. Abgerundet wurde das Angebot von einem Repair Café, einem Kleidertauschmarkt sowie einem Sportartikelmarkt und einem Kinderflohmarkt der Kinderfreunde.

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