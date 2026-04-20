Foidl übernimmt Kameradschaftsbund im Bezirk

Beim Delegiertentag des Bezirksverbandes Kitzbühel des Tiroler Kameradschaftsbundes im Kultursaal Jochberg wurde Reinhard Foidl aus Waidring einstimmig zum neuen Bezirksobmann gewählt und folgt damit auf Hans-Peter Koidl.



Der Delegiertentag begann traditionell mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche Jochberg und einem anschließenden Gedenken beim Kriegerdenkmal. Insgesamt 78 Kameraden aus 17 Ortsvereinen sowie zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Versammlung teil. Bezirksobmann Hans-Peter Koidl zog in seinem Bericht eine eindrucksvolle Bilanz des vergangenen Jahres mit 43 Ausrückungen auf Orts-, Bezirks- und Landesebene, darunter Wallfahrten, Bergmessen, sportliche Bewerbe und Traditionsveranstaltungen.



Mit 1.781 Mitgliedern, darunter 342 Frauen, zählt der Bezirk zu den stärksten in Tirol, wenngleich weiterhin Nachwuchs gesucht wird.