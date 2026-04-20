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Kitzbüheler Anzeiger
Delegiertentagung Kameradschafstbund

Altobmann Hans-Peter Koidl Hans-Peter Koidl wurde zum Bez.-Ehrenobmann ernannt: TkB-.Vizepr. Gerhard Schreder, BO Reinhard Foidl und TKB-Präsident F.X. Gruber (von links).

Foto: Kameradschaftbund

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
20. April 2026

Foidl übernimmt Kameradschaftsbund im Bezirk

Beim Delegiertentag des Bezirksverbandes Kitzbühel des Tiroler Kameradschaftsbundes im Kultursaal Jochberg wurde Reinhard Foidl aus Waidring einstimmig zum neuen Bezirksobmann gewählt und folgt damit auf Hans-Peter Koidl.

Der Delegiertentag begann traditionell mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche Jochberg und einem anschließenden Gedenken beim Kriegerdenkmal. Insgesamt 78 Kameraden aus 17 Ortsvereinen sowie zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Versammlung teil. Bezirksobmann Hans-Peter Koidl zog in seinem Bericht eine eindrucksvolle Bilanz des vergangenen Jahres mit 43 Ausrückungen auf Orts-, Bezirks- und Landesebene, darunter Wallfahrten, Bergmessen, sportliche Bewerbe und Traditionsveranstaltungen.

Mit 1.781 Mitgliedern, darunter 342 Frauen, zählt der Bezirk zu den stärksten in Tirol, wenngleich weiterhin Nachwuchs gesucht wird.

Neuwahlen und Auszeichnungen
Nach den Auszeichnung verdienter Kameraden kam es zur Neuwahl: Nach 14 Jahren an der Spitze stellte sich Koidl nicht mehr der Wahl. Zum neuen Bezirksobmann wurde Reinhard Foidl einstimmig gewählt, unterstützt von seinen Stellvertretern Leonhard Schwaiger, Hans Schwentner und Christoph Aschaber. Neu im Vorstand sind zudem Schriftführerin Christina Rojacher und Kassier Christian Foidl, während Burgi Obermoser als Bezirksmarketenderin bestätigt wurde.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung von Hans-Peter Koidl: In Anerkennung seiner langjährigen Verdienste wurde er feierlich zum Bezirks-Ehrenobmann ernannt. Die Ehrengäste würdigten die engagierte Arbeit im Bezirk und gratulierten dem neuen Vorstand.

Ehrungen

Verdienstkreuz in Silber: Burgi Obermoser
Verdienstkreuz in Gold: Johann Brandtner
Verdienstmedaille in Gold: Leonhard Schwaiger und Alexander Reinhart
Ehrenkreuz in Silber: Reinhard Foidl, Hermann Ager und Peter Treichl
Ehrenkreuz in Gold: Johann Mühlberger
Ehrenmitglied des Bezirksverbandes: Hermann Ager (Obmann in Westendorf 2006–2025)

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