Jugendliche im Miteinander stärken

Der Rotary Club Kitzbühel führte an der Mittelschule Kirchberg zum zweiten Mal ein Projekt zur Persönlichkeitsstärkung und Gewaltprävention durch.



Praktische Impulse für die Klasse

Das Angebot richtete sich an die Schüler der 2a- und 2b-Klassen und soll auch im kommenden Jahr fortgeführt werden. Seitens des Rotary Clubs waren Hedy Bendler, Reini Pirchl und Walter Endstrasser beteiligt.



Die ersten beiden Projekttage w ...