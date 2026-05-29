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Kitzbüheler Anzeiger
Landjugend Aurach Auszeichnung

LH Anton Mattle (links), LHStvin Rosmarie Pamer (Südtirol, 3. von inks) und LHStv Achille Spinelli (Trentino, rechts) gratulierten der Jungbauernschaft/Landjugend Aurach.

Foto: LPA Bernhard Aichner
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Aurach

von Kitzbüheler Anzeiger
29. Mai 2026

Preis für Engagement und Nachhaltigkeit

Bei der Verleihung der Auszeichnung „Glanzleistung – das junge Ehrenamt“ in Bozen wurden engagierte junge Menschen und Projekte aus Tirol, Südtirol und dem Trentino geehrt. Besonders erfreulich aus Sicht des Bezirks Kitzbühel: Das Projekt „Insa Zukunft in kloane Händ“ der Jungbauernschaft/Landjugend Aurach wurde ausgezeichnet. Bei insgesamt 13 Projekttagen wurden Kindern Themen wie Nachhaltigkeit, Natur und Selbstwirksamkeit spielerisch nähergebracht ...

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