Preis für Engagement und Nachhaltigkeit

Bei der Verleihung der Auszeichnung „Glanzleistung – das junge Ehrenamt“ in Bozen wurden engagierte junge Menschen und Projekte aus Tirol, Südtirol und dem Trentino geehrt. Besonders erfreulich aus Sicht des Bezirks Kitzbühel: Das Projekt „Insa Zukunft in kloane Händ“ der Jungbauernschaft/Landjugend Aurach wurde ausgezeichnet. Bei insgesamt 13 Projekttagen wurden Kindern Themen wie Nachhaltigkeit, Natur und Selbstwirksamkeit spielerisch nähergebracht ...