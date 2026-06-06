Knappenverein Rerobichl bei Wallfahrtsjubiläum

Der Knappenverein Rerobichl Oberndorf nahm am Pfingstmontag an der feierlichen Eröffnung des 325-Jahr-Jubiläums der Wallfahrtskirche Maria Kirchental in St. Martin teil. Vor Ort nahmen auch die Knappen aus Leogang und Mühlbach am Hochkönig an den Feierlichkeiten teil.



Glaube als wichtiger Teil des Bergbaus

Die Verbindung zwischen den Knappen und der Kirche hat eine lange Tradition. Die Arbeit im Bergbau galt über Jahrhunderte ...