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Kitzbüheler Anzeiger
Der Knappenverein Oberndorf vor der eigenen Votivtafel

Der Knappenverein Oberndorf vor der eigenen Votivtafel.

Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

Oberndorf

von Bianca Riegel
06. Juni 2026

Knappenverein Rerobichl bei Wallfahrtsjubiläum

Der Knappenverein Rerobichl Oberndorf nahm am Pfingstmontag an der feierlichen Eröffnung des 325-Jahr-Jubiläums der Wallfahrtskirche Maria Kirchental in St. Martin teil. Vor Ort nahmen auch die Knappen aus Leogang und Mühlbach am Hochkönig an den Feierlichkeiten teil.

Glaube als wichtiger Teil des Bergbaus
Die Verbindung zwischen den Knappen und der Kirche hat eine lange Tradition. Die Arbeit im Bergbau galt über Jahrhunderte ...

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